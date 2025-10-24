Language
    कासगंंज में दो समुदायों के बीच बवाल के बाद पुलिस बल तैनात, DM-SP ने क्षेत्र में मार्च के साथ की शांति की अपील

    By Suman Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 04:56 PM (IST)

    कासगंज में दो समुदायों के बीच तनाव के बाद पुलिस बल तैनात किया गया है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्र में मार्च करके शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है।

    जागरण संवाददाता, कासगंज। तीर्थ नगरी सोरों में गुरुवार की देर रात दो समुदाय भिड़ गए। पथराव हुआ कई राउंड फायर भी हुए। पुलिस ने स्थिति नियंत्रण में की। पुलिस के जवान शुक्रवार को भी मौके पर तैनात हैं। दहशत भरा माहौल बना हुआ है। सुबह डीएम और एसपी ने अन्य अधिकारियाें के साथ क्षेत्र में मार्च किया, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की।

    लहरा मार्ग पर कार खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में पथराव और फायरिंग के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई। मोहल्ला रामसिंहपुरा सहित आसपास के लोग शुक्रवार की सुबह घरों से दैनिकचर्या को बाहर तो निकले लेकिन उनके माथे पर चिंता के भाव नजर आ रहे थे। गुरुवार की रात पुलिस और पीएसी की लहरा मार्ग पर तैनाती रही। अधिकारी गश्त करते रहे।

    शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे डीएम प्रणय सिंह, एसपी अंकिता शर्मा सहित अन्य अधिकारी क्षेत्र में पहुंचे। लहरा मार्ग का निरीक्षण किया। घटनास्थल का अवलोकन किया। तीर्थ नगरी में संवेदनशील स्थानों पर भी पहुंचे।

    लहरा मार्ग होते हुए मोहल्ल रामसिंहपुरा, रामलाल चौराहा, मोहल्ला चौसठ तिराहा, मोहल्ला दीक्षितान, मोहल्ला चौधरियान, बड़ा बाजार होते हुए पुन: लहरा रोड पहुंचे। उन्हाेंने लोगों से शांति की अपील की। अधिकारियों के मार्च के बाद लोगों को राहत मिली है। क्षेत्र में पुलिस और पीएसी तैनात है।