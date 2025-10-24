कासगंंज में दो समुदायों के बीच बवाल के बाद पुलिस बल तैनात, DM-SP ने क्षेत्र में मार्च के साथ की शांति की अपील

जागरण संवाददाता, कासगंज। तीर्थ नगरी सोरों में गुरुवार की देर रात दो समुदाय भिड़ गए। पथराव हुआ कई राउंड फायर भी हुए। पुलिस ने स्थिति नियंत्रण में की। पुलिस के जवान शुक्रवार को भी मौके पर तैनात हैं। दहशत भरा माहौल बना हुआ है। सुबह डीएम और एसपी ने अन्य अधिकारियाें के साथ क्षेत्र में मार्च किया, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की।

लहरा मार्ग पर कार खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में पथराव और फायरिंग के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई। मोहल्ला रामसिंहपुरा सहित आसपास के लोग शुक्रवार की सुबह घरों से दैनिकचर्या को बाहर तो निकले लेकिन उनके माथे पर चिंता के भाव नजर आ रहे थे। गुरुवार की रात पुलिस और पीएसी की लहरा मार्ग पर तैनाती रही। अधिकारी गश्त करते रहे।