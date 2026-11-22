जागरण संवाददाता, कासगंज। तीर्थनगरी सोरों में मार्गशीर्ष मेले का शुभारंभ 18 दिसंबर से होगा। करीब एक माह तक चलने वाले इस मेले को मिनी महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है।

मेले में देश के विभिन्न हिस्सों से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इस दौरान हरिपदी गंगा में चार प्रमुख स्नान होंगे। धार्मिक आयोजनों, शोभायात्राओं और पंचकोसी परिक्रमा को लेकर नगर पालिका प्रशासन ने तैयारियों की रूपरेखा बनानी शुरू कर दी है। मार्गशीर्ष मेला सोरों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान है।

मान्यता है कि मार्गशीर्ष मास में हरिपदी गंगा में स्नान और धार्मिक अनुष्ठान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी आस्था के चलते हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। इस बार भी मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है।

नगर पालिका चेयरमैन रामेश्वर दयाल मेहरे ने बताया कि मार्गशीर्ष मेला सोरों की धार्मिक पहचान और आस्था का प्रमुख पर्व है। मेले को भव्य और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सफाई, पेयजल, प्रकाश और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं कराई जाएंगी। प्रयास रहेगा कि देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। ये होंगे प्रमुख आयोजन और स्नान मेले का उद्घाटन 18 दिसंबर को होगा। 20 दिसंबर को पहला शाही स्नान, पंचकोसी परिक्रमा और श्याम वराह भगवान की शोभायात्रा निकाली जाएगी। 21 दिसंबर को दूसरा शाही स्नान और धनवर्षा वराह भगवान की शोभायात्रा होगी।