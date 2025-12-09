लड़खड़ाया तो कभी सड़क पर गिरा... मेला मार्गशीर्ष में तैनात पुलिसकर्मी एसपी अंकिता शर्मा ने किया सस्पेंड
कासगंज के सोरों में मेला मार्गशीर्ष के दौरान एक पुलिसकर्मी का शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए वीडियो वायरल हुआ। पुलिसकर्मी पुलिस लाइन्स में तैनात था और ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कासगंज। तीर्थ नगरी सोरों में इन दिनों मेला मार्गशीर्ष जारी है। जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त गंगा स्नान और मेला देखने को पहुंच रहे है। पुलिस की भी तैनाती की गई है। रविवार की रात एक पुलिस कर्मी का शराब के नशे में लडखड़ाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो का एसपी अंकिता शर्मा ने संज्ञान लेते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई है।
मेला मार्गशीर्ष में रविवार रात थी पुलिस कर्मी की तैनाती
तीर्थनगरी सोरों में एक पुलिसकर्मी का शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो आते ही पुलिस कर्मचारी हरकत में आए और मामले की जांच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी काफी नशे में है। जो लडखडाता हुआ चल रहा है। कभी वह खंभे का सहारा लेता दिख रहा है तो कभी वहां खड़ी गाडियों का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहा है।
नशे की हालात में सड़क पर भी गिरा
नशे की हालत में वह कई बार सड़क पर भी गिर गया। जिससे उसके कपड़े मिट्टी से गंदे दिखाई दे रही है। किसी व्यक्ति ने उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। जो काफी वायरल हो रहा है। पुलिस की कार्रवाई पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। वीडियो सामने आते ही पुलिसकर्मी काे निलंबित कर दिया गया है।
पुलिस लाइन्स में तैनात था, मेला ड्यूटी में लगा था। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने संज्ञान लिया। देर रात निलंबन के आदेश कर दिए गए हैं। - सीओ आंचल चौहान
