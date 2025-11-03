मुर्गाें की चोंच लड़कार हार-जीत की लगा रहे थे बाजी, तभी पहुंच गई पुलिस; कासगंज में 20 गिरफ्तार
सोरों कोतवाली पुलिस ने मुर्गा लड़ाकर हार-जीत की बाजी लगाने वाले 20 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 9700 रुपये नकद और 11 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
संवाद सूत्र, जागरण. सोरों। कोतवाली पुलिस ने मुर्गा लड़ाकर हारजीत की बाजी लगाने वाले 20 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। नौ हजार सात सौ रुपये की नकदी सहित 11 बाइकों को भी बरामद किया है। कोतवाली पुलिस द्वारा सभी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है।
नकदी सहित 11 बाइक की बरामद
सोरों कोतवाली पुलिस ने बीते शनिवार की देर शाम गांव चंदवा के जंगल में गंगा की कटरी के पास से मुर्गा लड़ाकर हार जीत की बाजी लगाते हुए थाना क्षेत्र के गांव टिंबरपुर निवासी अजीम पुत्र रहीम, अनस पुत्र रहीश, मानपुर नगरिया निवासी अमर सिंह पुत्र इतवारी लाल, संदीप पुत्र रघुवीर, बंटू पुत्र कुंवर सिंह। सहावर थाना क्षेत्र के गांव ताली निवासी राहुल पुत्र तुलाराम, मोहल्ला झंडा निवासी इमराम पुत्र नौसे खा।
सोरों कोतवाली पुलिस ने की वैधानिक कार्रवाई
गंजडुंडवारा के पचपोखरा निवासी आस मौहम्मद पुत्र जान मोहम्मद, गांव सुजावलपुर के आरिफ पुत्र बच्चे खान, मोहल्ला बरी थोक निवासी दानिश पुत्र शाहिद। सुन्नगढी थाना क्षेत्र के गांव उलाई खेडा निवासी जमील पुत्र बच्चू खान। सदर कोतवाली क्षेत्र के जामा मस्जिद निवासी इब्राहिम पुत्र इस्लाम। कोतवाली पटियाली के कस्बा भरगैन निवासी सर्फुद्दीन पुत्र बुद्धन। बदायूं के थाना बिल्सी निवासी टीटू पुत्र महेश, थाना उझानी निवासी बीरेंद्र पुत्र चंद्रपाल, पूरन पुत्र रिषीपाल, बिसोली निवासी अमिताभ पुत्र ओम प्रकाश, मोहल्ला कस्सा निवासी मुजम्मिल पुत्र हसीब।
जिला फर्रुखाबाद थाना कंपिल निवासी बीरू पुत्र चंद्रपाल, बरेली के थाना खजलापुर निवासी जितेंद्र पुत्र रमेश को गिरफ्तार किया। इसके पास से नौ जिंदा जंगली और देशी मुर्गा, 11 बाइक और नौ हजार सात सौ रुपये की नकदी बरामद की है। कोतवाली पुलिस ने सभी पर धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की है।
