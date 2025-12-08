कासगंज पुलिस ने चलाया महा अभियान, अलग-अलग जगहों से 18 वारंटी किए गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, जागरण, कासगंज। जिले की विभिन्न थाना पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से अभियान के दौरान कार्रवाई करते हुए 18 दर्जन वारंटियों को गिरफ्तार किया है। सभी वारंटी न्यायालय में पेश नहीं हो रहे थे। सभी को न्यायालय में पेशकर आगे की कार्रवाई की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पटियाली पुलिस ने सर्वाधिक सात को किया गिरफ्तार पटियाली काेतवाली पुलिस ने वीरसिंहपुरा निवासी ज्ञानेंद्र उर्फ पप्पू पुत्र जवर सिंह, नगला देवी निवासी प्रकाश पुत्र मिश्री लाल, मुहल्ला कटरा राजा साहब निवासी पप्पू पुत्र हब्बू, ताजपुर निवासी कुमार पुत्र मौजीलाल, मुहल्ला चोक निवासी टिंकू पुत्र कुंवरपाल, ग्राम घौसगंज निवासी सुर्जन सिंह पुत्र दुर्जन सिंह, रुस्तमपुर निवासी मुकेश पुत्र दयाराम को गिरफ्तार किया है। वहीं कासगंज कोतवाली पुलिस ने मुहल्ला गड्डा सहावर गेट निवासी हिमांशू पुत्र सतीश जाटव, गांव नगला भूड़ निवासी बीरपाल पुत्र सोनपाल, पवसरा निवासी धर्मवीर पुत्र बाबूराम, मुहल्ला नाथूराम गंगेश्वर कालोनी निवासी जसवीर पुत्र मुलायम सिंह गिरफ्तार किया है।