कासगंज के सोरों में परिक्रमा मार्ग का होगा चौड़ीकरण, लाखों श्रद्धालुओं को मिलेगा फायदा
कासगंज के सोरों में परिक्रमा मार्ग को चौड़ा करने की तैयारी शुरू हो गई है। हर साल लाखों श्रद्धालु पंचकोसी परिक्रमा में भाग लेते हैं, जिससे रास्ते में परेशानी होती है। जिला प्रशासन ने सोरों से गंगागढ़ तक मार्ग को चौड़ा करने का प्रस्ताव भेजा है, जिसमें लगभग 5.50 करोड़ रुपये की लागत आएगी। अन्य मार्गों को भी चौड़ा किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, कासगंज। सोरों में परिक्रमा मार्ग को चौड़ा करने की तैयारी शुरू हो गई है। सोरों से भागीरथी गुफा और करूआदेव होते हुए गंगागढ़ तक इसका चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है।
सोरों में हर साल मार्गशीष मेला पर बड़ी पंचकोसी परिक्रमा लगती है। इसमे जिले से ही नहीं प्रदेश और अन्य राज्यों से लाखों लोग परिक्रमा करने पहुंचते हैं। पिछले वर्ष पांच लाख के अधिक श्रद्धालुओं ने परिक्रमा लगाई थी। इस बार आठ लाख श्रद्धालुओं के परिक्रमा में शामिल होने की उम्मीद है।
रास्ते खराब और कम चौड़े होने के कारण श्रद्धालुओं को परेशानी होती है। श्रद्धालुओं की इस समस्या को जिला प्रशासन ने समझा। परिक्रमा मार्ग को सही कराने और उसके चौड़ीकरण की शुरूआत हो गई है। जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने सोरों क्षेत्र में लगने वाली पंचकोशी परिक्रमा मार्ग पर बरेली मथुरा रोड पर सोरों से भागीरथी गुफा और करूआदेव होते हुए गंगागढ तक 3.700 किलोमीटर लंबे मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव पर्यटन, संस्कृति एवं धमार्थ कार्य अनुभाग विभाग को भेजा है। इस कार्य में अनुमानित लागत 5.50 करोड़ रुपये आएगी।
वहीं सोरों में परिक्रमा मार्ग को जोड़ने वाले मार्ग का भी चौड़ीकरण किया जाएगा। इसमें बदरिया-अलीपुर बरवारा-सिरावली मार्ग को शामिल किया गया है। 18.300 किलोमीटर इस मार्ग को चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में अनुमानित 30 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
वर्तमान में ये दोनों मार्ग 3.75 मीटर चौड़े हैं। इन दोनों को 5.50 मीटर चौड़ा किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता राजीव शर्मा ने बताया कि दोनों मार्गों के चौड़ीकरण प्रस्ताव भेजा गया। इसके स्वीकृत होते ही इस पर टेंडर निकालकर कार्य शुरू करा दिया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।