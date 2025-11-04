जागरण संवाददाता, कासगंज। सोरों में परिक्रमा मार्ग को चौड़ा करने की तैयारी शुरू हो गई है। सोरों से भागीरथी गुफा और करूआदेव होते हुए गंगागढ़ तक इसका चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है।

सोरों में हर साल मार्गशीष मेला पर बड़ी पंचकोसी परिक्रमा लगती है। इसमे जिले से ही नहीं प्रदेश और अन्य राज्यों से लाखों लोग परिक्रमा करने पहुंचते हैं। पिछले वर्ष पांच लाख के अधिक श्रद्धालुओं ने परिक्रमा लगाई थी। इस बार आठ लाख श्रद्धालुओं के परिक्रमा में शामिल होने की उम्मीद है।

रास्ते खराब और कम चौड़े होने के कारण श्रद्धालुओं को परेशानी होती है। श्रद्धालुओं की इस समस्या को जिला प्रशासन ने समझा। परिक्रमा मार्ग को सही कराने और उसके चौड़ीकरण की शुरूआत हो गई है। जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने सोरों क्षेत्र में लगने वाली पंचकोशी परिक्रमा मार्ग पर बरेली मथुरा रोड पर सोरों से भागीरथी गुफा और करूआदेव होते हुए गंगागढ तक 3.700 किलोमीटर लंबे मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव पर्यटन, संस्कृति एवं धमार्थ कार्य अनुभाग विभाग को भेजा है। इस कार्य में अनुमानित लागत 5.50 करोड़ रुपये आएगी।