बीएसए ने 24 शिक्षकों का वेतन काटा, त्रिस्तीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही पर कार्रवाई

कासगंज में पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है। 24 शिक्षकों ने मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही की जिसके कारण एसडीएम ने बीएसए को रिपोर्ट भेजी और बीएसए ने उनका वेतन रोक दिया। शिक्षक संघ ने त्योहारों के समय वेतन काटने का विरोध किया है और बीएसए से इस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है।

संस, जागरण. कासगंज। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव काे लेकर इन दिनों तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता सूची का पुनरीक्षिण कर रहे हैं। शिक्षकों की भी ड्यूटी लगी हुई हैं। तीनों तहसीलों में 24 शिक्षक ऐसे जिन्होंने उपस्थिति दर्ज नहीं कराई या फिर लापरवाही बरती। संबंधित एसडीएम ने बीएसए को रिपोर्ट भेजी। बीएसए ने सभी शिक्षकों का वेतन रोक दिया है।

मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है जिला पंचायत, प्रधान, बीडीसी का कार्यकाल 2026 में पूरा होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। तैयारियाें के क्रम में सबसे पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है। पुनरीक्षण कार्य में विभिन्न विभागों के कर्मचारी लगाए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक भी लगे हैं। जिले में 24 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने बीएलओ कार्य में लापरवाही बरती, उपस्थिति दर्ज नहीं कराई।

बीएसए ने सभी 24 शिक्षकों के वेतन काटने के निर्देश जारी कर दिया सदर एसडीएम संजीव कुमार, पटियाली के प्रदीप विमल और सहावर के एसएम त्रिपाठी ने बीएसए को रिपोर्ट भेजी। जिसमें संबंधित शिक्षकों द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। बीएसए ने सभी 24 शिक्षकों के वेतन काटने के निर्देश जारी कर दिया है। बीएसए ने कहा है कि संबंधित तहसील के एसडीएम की रिपोर्ट के आधार पर लापरवाह बीएलओ का वेतन काटा गया है।