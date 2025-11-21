कासगंज में 6 साल पहले हत्या के मामले में कोर्ट का आया फैसला, सात दोषियों को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, कासगंज। छह साल पहले सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नबाव में सात दोषियों ने युवक को घेरकर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। इस मामले में शुक्रवार को विशेष न्यायधीश एससीएसटी न्यायालय ने निर्णय सुनाया है।

सातों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा बोली है। प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा। न्यायालय का निर्णय जिले में चर्चा का विषय बन गया है।

सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नबाव गली गद्दियान निवासी अमीनिद्दीन ने 10 जुलाई 2019 को कोतवाली में देर रात सूचना दी कि उसके पुत्र दानिश को घर के बाहर रास्ते में घेरकर मोहल्ले के इमरान, इरफानी पुत्रगण कमरुद्दीन, कमरुद्दीन पुत्र मुन्ने, आरिफ पुत्र निहालुद्दीन, नईम, फहीम पुत्रगण बजरुद्दीन, नासिर पुत्र जफरुद्दीन ने एक राय मशवरा होकर चाकुओं से गोदकर करीब पांच बजे हत्या कर दी है। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली।