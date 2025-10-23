Kasganj : कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद पथराव और फायरिंग, फोर्स के साथ पहुंचीं SP

जागरण संवाददाता, कासगंज। तीर्थनगरी सोरों में गुरुवार रात कार खड़ी करते समय बवाल हो गया। दो संप्रदायों के बीच पथराव होने लगा। एक पक्ष की ओर से गोलियां चलाई गईं। घटना से बाजार में भगदड़ मच गई। पथराव में चार लोग घायल हुए हैं। इंटरनेट मीडिया पर घटना का वीडियो प्रसारित हो रहा है।

पुलिस ने दबिश देकर चार लोगों को हिरासत में लिया है। घटना के बाद कस्बे में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया है। रात 10 बजे हिंदू संगठनों के दर्जनभर से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने कोतवाली को घेराव कर जमकर नारेबाजी की। वह दूसरे पक्ष पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे।

कैसे शुरू हुआ विवाद? लहरा रोड निवासी रियाज अहमद का घर के नीचे सड़क पर मेडिकल स्टोर है। रात सवा आठ बजे रियाज अपनी कार दुकान के बाहर खड़ी कर रहे थे। बैक करते समय कार पड़ोसी मनोज और सक्षम को हल्के से छू गई। इस पर दोनों के बीच विवाद होने लगा। आसपास के दुकानदार पहुंचे और मामला शांत करा दिया।

परंतु रियाज ने थाने पहुंचकर मनोज व सक्षम के खिलाफ तहरीर दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में कोई कार्रवाई आगे न करने पर सहमति बना दी। पुलिस के लौटते ही दोनों पक्ष फिर से आमने-सामने आ गए। वहां मौजूद दुकानदारों के अनुसार मनोज और सक्षम ने पथराव तो रियाज पक्ष ने फायरिंग शुरू कर दी।

शुरू हुआ एक-दूसरे पर पथराव इस बीच रियाज के परिवार के दूसरे लोग पथराव करने लगे। बाजार में भगदड़ मच गई। लगभग एक घंटे तक बवाल होता रहा। एसपी अंकिता शर्मा, एएसपी सुशील कुमार गंगा प्रसाद, सीओ सदर आंचल चौहान फोर्स के साथ मौके पर पहुंचीं। मौके पर जुटी भीड़ को पुलिस ने खदेड़ दिया।

घटना में रामसिंहपुरा निवासी मनोज बघेल, उसका साथी सक्षम और रियाज के साथ एक अन्य युवक घायल हुआ है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया है। मनोज पक्ष की ओर से भी देर रात रियाज पक्ष के खिलाफ तहरीर दे दी गई। इसमें रियाज और अन्य पर हमले और फायरिंग का आरोप लगाया है। एएसपी सुशील कुमार गंगा प्रसाद ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है। चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उपद्रवियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्षों की तहरीर की जांच की जा रही है।