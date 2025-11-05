कादरगंज गंगा घाट: ककोड़ा मेला धार्मिक अनुष्ठानों के साथ शुरू, कार्तिक पूर्णिमा पर शाही स्नान

संवाद सूत्र, जागरण. गंजडुंडवारा। पटियाली तहसील क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध कादरगंज गंगा घाट पर लगने वाला ऐतिहासिक ककोड़ा मेला का मंगलवार को धार्मिक विधि-विधान के साथ आरंभ हो गया। मेले का शुभारंभ डीएम, एसपी और जिला पंचायत अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान मेले का निरीक्षण भी किया गया। अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

कार्तिक पूर्णिमा पर शाही स्नान, बड़ी संख्या में पहुंचेंगे साधु संत कादरगंज गंगाघाट पर उद्घाटन के दौरान सर्वप्रथम डीएम प्रणय सिंह व एसपी अंकिता शर्मा एवं जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नेश कश्यपं ने यज्ञ में आहुति अर्पित कर गंगा मैया का दुग्धाभिषेक किया और मेला सकुशल संपन्न होने की कामना की। इसके बाद डीएम ने मेले की व्यवस्थाओं, घाट की साफ-सफाई और श्रद्धालुओं की सुरक्षा इंतजामों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा में कोई कमी न रहे और स्वच्छता व्यवस्था तथा चिकित्सा सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए।

डीएम ने कहा कि ककोड़ा मेला जिले की आस्था, परंपरा और संस्कृति का प्रतीक है। इस दौरान जिला पंचायत, स्वास्थ्य विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, राजस्व विभाग तथा नगर पालिका परिषद गंजडुंडवारा द्वारा सेवा शिविर स्थापित किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

जिला पंचायत अध्यक्ष सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने किया निरीक्षण एसपी अंकिता शर्मा ने मेले के उद्घाटन उपरांत गंगाघाट पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने घाट पर तैनात गोताखोरों से संवाद किया और सतर्क रहने के निर्देश दिए। साथ ही वाच टावर, नियंत्रण कक्ष और पुलिस सहायता केंद्र का निरीक्षण कर भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद रहेगा।