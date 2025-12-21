टूटने से बच गया परिवार, कासगंज पुलिस की काउंसलिंग में हुई पति-पत्नी में सुलह
कासगंज में परिवार परामर्श केंद्र की पहल से टूटने की कगार पर खड़ा परिवार फिर से एक हो गया। पति-पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहे मतभेदों को दूर किया गया, ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण, कासगंज। परिवार परामर्श केंद्र ने टूटने की कगार पर खड़े एक परिवार को मिलाने में सफलता हासिल की है। शनिवार को पति-पत्नी के बीच लंबे समय से चले आ रहे आपसी मतभेदों को दूर किया गया। दोनों पक्षों ने अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए आपसी सहमति से एक साथ रहने के लिए राजी हो गए।
पति-पत्नी ने भुलाए मतभेद, साथ रहने पर बनी सहमति
परिवार परामर्श केंद्र पर लंबे समय से चले आ रहे पति पत्नी के विवाद को सुलह समझौता के आधार पर निपटाया गया। जिला बदायूं के थाना उसैत के गांव बरीखेडा निवासी पत्नी सावित्री पुत्री अनोखे लाल और पति कालीचरन पुत्र कमल सिंह निवासी मानपुर नगरिया थाना सोरों के बीच का है। दोनों के बीच काफी समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था।
पुलिस कार्यालय में कराए गए पति और पत्नी के बीच समझौते
दोनों को शनिवार को पुलिस कार्यालय में तिथि निर्धारित कर बुलाया गया। यहां पर परामर्श केंद्र की टीम ने काउंसिलिंग एवं सकारात्मक प्रयासों के फलस्वरूप दोनों पक्षों के बीच सहमति बनाने के प्रयास सफल हुए और परिवार को टूटने से बचा लिया गया। पति पत्नी अब एक साथ रहेंगे। दोनों परिवारों ने परिवार परामर्श केंद्र एवं पुलिस टीम का आभार व्यक्त किया है। काउंसलिंग में निरीक्षक बृजपाल, महिला आरक्षी कल्पना, काउंसलर अंजना वशिष्ठ, शिखा अग्रवाल सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। उपस्थित रहे।
