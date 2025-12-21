टूटने से बच गया परिवार, कासगंज पुलिस की काउंसलिंग में हुई पति-पत्नी में सुलह

संवाद सहयोगी, जागरण, कासगंज। परिवार परामर्श केंद्र ने टूटने की कगार पर खड़े एक परिवार को मिलाने में सफलता हासिल की है। शनिवार को पति-पत्नी के बीच लंबे समय से चले आ रहे आपसी मतभेदों को दूर किया गया। दोनों पक्षों ने अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए आपसी सहमति से एक साथ रहने के लिए राजी हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पति-पत्नी ने भुलाए मतभेद, साथ रहने पर बनी सहमति परिवार परामर्श केंद्र पर लंबे समय से चले आ रहे पति पत्नी के विवाद को सुलह समझौता के आधार पर निपटाया गया। जिला बदायूं के थाना उसैत के गांव बरीखेडा निवासी पत्नी सावित्री पुत्री अनोखे लाल और पति कालीचरन पुत्र कमल सिंह निवासी मानपुर नगरिया थाना सोरों के बीच का है। दोनों के बीच काफी समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था।