कासगंज रेप केस हाई कोर्ट का आदेश: पूर्व इंस्पेक्टर प्रवेश राणा की भूमिका की जांच करें, एसपी ओपी सिंह को दिए ऑर्डर

जागरण संवाददाता, कासगंज। सहावर थाना क्षेत्र के गांव उद्दनपुर की 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में विवेचना की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हुए हैं। हाईकोर्ट ने मामले के सहावर थाने के तत्कालीन विवेचक इंस्पेक्टर प्रवेश राणा की भूमिका की जांच कराने के लिए पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह को आदेश जारी किया हैं।

आठ अक्टूबर को हुए हाईकोर्ट के आदेश ने स्पष्ट किया है कि जांच में विवेचक दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। एक वीडियो में मुकेश के दिखाई देने की बात भी सामने आई थी 21 अप्रैल 2025 को किशोरी के साथ गांव उद्दनपुर निवासी मुकेश और तारासिंह पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। मामले से संबंधित एक वीडियो में मुकेश के दिखाई देने की बात भी सामने आई थी।

इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आरोपित के मोबाइल फोन की बरामदगी से संबंधित साक्ष्य मांगे थे।सुनवाई के दौरान आरोपित के पिता रघुवीर की ओर से बताया गया कि आरोपित का मोबाइल फोन तोड़कर फेंक दिया गया था।