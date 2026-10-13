अलीगढ़ एसएसपी नीरज जादौन का सख्त एक्शन, सब इंस्पेक्टर सहित तीन पुलिसकर्मी निलंबित

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। कर्तव्यपालन में लापरवाही और अनुशासनहीनता के मामलों में एसएसपी ने उपनिरीक्षक सहित तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। तीनों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई है।

पुलिस के अनुसार, थाना सिविल लाइंस में तैनात आरक्षी राजकुमार और थाना बन्नादेवी में तैनात आरक्षी चालक धर्मपाल सिंह को संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त होने और कर्तव्यपालन में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया है। वहीं, पीआरवी पालीमुकीमपुर में तैनात उपनिरीक्षक दुर्विजय को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित किया गया है।

किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोपित गिरफ्तार किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में कोतवाली नगर पुलिस ने जमालपुर के लोको कालोनी निवासी साहिल को गिरफ्तार किया है। अकराबाद क्षेत्र निवासी ने तहरीर में बताया था कि सात अप्रैल को उनकी 16 वर्षीय पुत्री को साहिल और इरफान बहला-फुसलाकर ले गए थे। आरोप है कि किशोरी के बारे में पूछने पर साहिल के पिता नौशाद ने उन्हें धमकी दी थी।