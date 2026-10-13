त्योहार से पहले बिगड़ा रसोई का बजट: चीनी के रेट में उछाल, आठ दिन में 10 Rs/ KG बढ़े, आगरा में आज का भाव

जागरण संवाददाता, आगरा। त्योहारों से पहले चीनी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। आठ दिनों में चीनी के दाम करीब 10 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। थोक बाजार में चीनी 57 से 58 रुपये किलो बिक रही है, जबकि फुटकर बाजार में अलग-अलग इलाकों में इसके दामों में अंतर देखने को मिल रहा है।

आवास विकास क्षेत्र में कई जगह चीनी 60 से 62 रुपये किलो मिल रही है, वहीं पचकुइयां के बाजार में इसके दाम 65 से 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। अचानक बढ़े दामों का असर अब लोगों की रसोई के बजट पर पड़ने लगा है। महिलाओं का कहना है कि पहले से ही महंगाई इतनी बढ़ रही है, दाम बढ़ने से बजट और बिगड़ेगा।

पचकुइयां में 65-70 रुपये किलो बिक रही चीनी व्यापार समिति नवीन गल्ला मंडी के अध्यक्ष जय प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि पिछले महीने चीनी के दाम 65 से 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए थे। इसके बाद कीमतों में गिरावट आई, अब फिर तेजी का रुख है।त्योहारों और शादी-विवाह के सीजन में मिठाइयों की मांग बढ़ेगी इससे कीमतों पर और दबाव आएगा। यदि यही स्थिति रही तो दीपावली तक चीनी 70 के पार जा सकती है।

मोतीगंज खाद्य व्यापार समिति के अध्यक्ष महावीर प्रसाद मंगल ने बताया कि आठ दिन पहले चीनी करीब 50 रुपये किलो बिक रही थी। इसके बाद भाव बढ़कर 54 रुपये हुए और अब थोक बाजार में 57 से 58 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं।