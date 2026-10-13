आगरा: SN मेडिकल कॉलेज में पहली बार मस्तिष्क में खून की नलिकाओं के गुच्छे का इलाज, किशोर को मिली नई जिंदगी

जागरण संवाददाता, आगरा। एसएन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पहली बार मस्तिष्क में खून की नलिकाओं के गुच्छा (एट्रियोवेनस मालफोर्मेशन,एवीएम) का इलाज किया गया। दो महीने पहले एवीएम से ब्रेन हेमरेज के कारण दौरे और एक हिस्से में कमजोरी की समस्या से जूझ रहे 18 वर्ष के किशोर का इलाज किया गया। सोमवार को छुट्टी कर दी गई।

18 वर्ष के किशोर को रक्तस्राव के कारण पड़ते थे दौरे, हुआ ठीक एटा के रहने वाले 18 वर्ष के रवि को दो महीने पहले मस्तिष्क में रक्तस्राव (ब्रेन हेमरेज) हुआ था, इसके बाद से दौरे पड़ने के साथ ही शरीर के एक हिस्से में कमजोरी आ गई। न्यूरोसर्जन डॉ. मयंक अग्रवाल ने बताया कि किशोर की जांच में एवीएम की पुष्टि हुई, अधिकांश मामलों में यह जन्मजात बीमारी होती है। इसमें खून की नलिकाओं का गुच्छा बना होता है, 10 से 30 वर्ष की आयु में कभी भी मस्तिष्क में रक्तस्राव हो सकता है।