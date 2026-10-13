बसपा 2027 चुनाव की तैयारी में: आगरा में आकाश आनंद करेंगे प्रत्याशियों का एलान! सीटों पर दावेदारों की सूची तैयार

जागरण संवाददाता, आगरा। विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सबसे पहले बसपा प्रत्याशी घोषित कर रही है। खेरागढ़ के बाद एत्मादपुर विधानसभा के लिए बसपा के प्रत्याशी की घोषणा होने जा रही है। इसके लिए बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद आ सकते हैं। नवंबर तक चार विधानसभा के प्रत्याशी घोषित करने की तैयारी है।

बसपा द्वारा आयोजित जनसभा में 16 सितंबर को खेरागढ़ विधानसभा के लिए नीरज रावत को प्रत्याशी घोषित किया था, दलितों के गढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए बाह्मण कार्ड खेलने के साथ ही जनसभा में बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के आने की संभावना थी। मगर, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, जनसभा में मंडल प्रभारी शामिल हुए थे।

एत्मादपुर विधानसभा के प्रत्याशी की होनी है घोषणा बसपा द्वारा एत्मादपुर विधानसभा के लिए प्रत्याशी घोषित किया जाना है, दावेदारों में सर्वेश बघेल प्राथमिकता में हैं। एत्मादपुर में जनसभा आयोजित कर प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। इसके लिए राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद की मांग की गई है। जनसभा में बड़ी संख्या में युवा शामिल होंगे, जिससे युवाओं में बसपा के लिए चुनावी माहौल बन सके। इसके बाद फतेहपुर सीकरी और फतेहाबाद के प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे।