एटा-कासगंज में सपा की अंदरूनी रार से बिगड़ा संगठन का गणित: एकजुट करने की चुनौती, अखिलेश के सामने भिड़े थे सपाई

अनिल गुप्ता, एटा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी एटा और कासगंज में संगठनात्मक संकट से जूझ रही है। दोनों जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति लंबे समय से अटकी है। लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने दो पार्टी नेताओं के बीच हुई तकरार के बाद जिला कमेटियां भंग कर दी गई थीं। इसके बाद नए सिरे से संगठन खड़ा नहीं हो सका है।

एक ओर जिलाध्यक्ष पद के दावेदारों के बीच खींचतान जारी है, वहीं दूसरी ओर संगठन की कमान खाली होने से चुनावी तैयारियों की रफ्तार प्रभावित है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को शिकस्त देकर उत्साहित सपा के सामने अब अपने ही संगठन को एकजुट करने की चुनौती है।

जिलाध्यक्षों की नियुक्ति अटकी, खींचतान के बीच खाली है संगठन की कमान दरअसल, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एटा और कासगंज के संगठन से जुड़े नेताओं को 19 सितंबर को लखनऊ बुलाया था। बैठक का उद्देश्य एटा की चार और कासगंज की तीन विधानसभा सीटों के लिए संभावित प्रत्याशियों के संबंध में फीडबैक लेना था। इसी दौरान एटा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव और विधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष रमेश यादव के भतीजे मंजीत यादव के बीच विवाद हो गया।

कहासुनी से शुरू हुआ मामला गाली-गलौज और मारपीट तक पहुंच गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसे गंभीरता से लेते हुए करीब एक घंटे बाद दोनों जिलों की कमेटियां भंग कर दीं। तब से दोनों जिलों में नई कमेटियों का गठन नहीं हो पाया है।

विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर पड़ सकता है असर सपा के अंदरखाने जिलाध्यक्ष पद के लिए जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर नामों पर विचार चल रहा है। एटा में इस बार यादव चेहरे को जिलाध्यक्ष बनाने की चर्चा है। यहां सभासद सुनील यादव और जिला पंचायत सदस्य अनिल यादव के नाम प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। हालांकि मुस्लिम चेहरे के रूप में शराफत हुसैन काले, पूर्व जिलाध्यक्ष अशरफ हुसैन और जहीर अहमद के नाम भी चर्चा में हैं।