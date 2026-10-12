राज्यसभा सांसद रामप्रताप चौहान का आगरा में स्वागत: बोले- यूपी में तीसरी बार बनेगी सरकार, MLC में क्लीन स्वीप करेगी पार्टी

जागरण संवाददाता, आगरा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री रामप्रताप चौहान राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद रविवार को पहली बार आगरा पहुंचे। रहन कला टोल प्लाजा के पास समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां से उनके आवास तक कई स्थानों पर समर्थकों ने स्वागत किया।

आवास पर केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल समेत अन्य वरिष्ठ नेता भी स्वागत करने पहुंचे। सुबह 11 बजे से ही यहां सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता इनर रिंग रोड के रहनकला टोल प्लाजा पर पहुंचने शुरू हुए। दोपहर करीब दो बजे राज्य सभा सदस्य राम प्रताप सिंह चौहान टोल प्लाजा पहुंचे। उनके पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने पुष्पवर्षा के साथ जमकर नारेबाजी की।