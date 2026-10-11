रालोद की 'स्वाभिमान सभा' से ब्रज में सियासी जमीन मजबूत करने की तैयारी, आगरा की तीन सीटों पर नजर

जागरण संवाददाता, आगरा। राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) 12 अक्टूबर को जैंगारा में होने वाली स्वाभिमान सभा के जरिए ब्रज क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में जुटा है। सभा में 50 हजार लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। आगरा के साथ ही मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, अलीगढ़ और भरतपुर समेत आस पास के जिलों से लोगों को जुटाने की जिम्मेदारी पार्टी पदाधिकारियों को सौंपी गई है। रालोद नेता इस सभा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी की सियासी जमीन मजबूत करने के लिहाज से अहम मान रहे हैं।

प्रभारी मनवीर चिकारा डेरा डाले हुए हैं सभा की तैयारियों को लेकर फतेहपुरसीकरी में पिछले दो दिनों से प्रभारी मनवीर चिकारा डेरा डाले हुए हैं। रालोद नेता गांव-गांव और घर-घर पहुंचकर लोगों से सभा में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्षों को भीड़ जुटाने का लक्ष्य दिया गया है। वहीं, प्रदेश पदाधिकारी भी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं।