आगरा शिक्षक निर्वाचन में बड़ा उलटफेर: चार प्रत्याशियों ने छोड़ दिया मैदान, इस पार्टी को किया सपोर्ट

जागरण संवाददाता, आगरा। विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन में भाजपा प्रत्याशी हरि किशोर तिवारी के समर्थन में चार निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिया। शनिवार को शाहगंज स्थित सत्ते लाला फूड कोर्ट में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश मंत्री विजय शिवहरे ने यह जानकारी दी।

भोज कुमार, तपेश, मदन मोहन और सोनू मुद्गल ने छोड़ा मैदान उन्होंने बताया कि भोज कुमार शर्मा, तपेश शर्मा, मदन मोहन शर्मा और सोनू मुद्गल ने पार्टी के समर्थन में नामांकन वापस लिया है। प्रत्याशियों ने कहा कि वे हर समुदाय और वर्ग के विकास की भाजपा नीति से सहमत हैं। पार्टी के प्रदेश मंत्री विजय शिवहरे ने कहा केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ हर वर्ग को मिल रहा है। जनता भाजपा सरकार पर भरोसा करती है, इसलिए विधान परिषद चुनाव में भी पार्टी को भरपूर सहयोग मिलेगा।