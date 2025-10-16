Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आगरा एमएलसी चुनाव 2026: अखिलेश ने शशांक यादव को बनाया प्रत्याशी, पिता और भाई रह चुके विधायक

    By Nirlosh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 09:15 AM (IST)

    समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद के आगरा खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एटा के शशांक यादव को प्रत्याशी घोषित किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर यह घोषणा हुई। शशांक यादव का परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमि से है, उनके पिता और भाई विधायक रह चुके हैं। एमएलसी चुनाव 2026 में होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    आगरा एमएलसी चुनाव: सपा ने शशांक यादव को उतारा

    जागरण संवाददाता, आगरा। सपा ने उप्र विधान परिषद के आगरा खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बुधवार को प्रत्याशी घोषित कर दिया। पार्टी ने एटा के शशांक यादव को प्रत्याशी बनाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशों पर प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने बुधवार को उनको प्रत्याशी घोषित किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    भाई अमित गौरव यादव मारहरा से विधायक रहे हैं

     

    शशांक की रगों में राजनीति बहती है। सपा के निवर्तमान मीडिया प्रभारी पवन प्रजापति ने बताया कि, शशांक के पिता अनिल कुमार सिंह यादव निधौली कलां से और भाई अमित गौरव यादव मारहरा से विधायक रहे हैं।

    शशांक जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। एमएलसी चुनाव वर्ष 2026 में होना है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने पर हर्ष जताया है।