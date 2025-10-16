आगरा एमएलसी चुनाव 2026: अखिलेश ने शशांक यादव को बनाया प्रत्याशी, पिता और भाई रह चुके विधायक

जागरण संवाददाता, आगरा। सपा ने उप्र विधान परिषद के आगरा खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बुधवार को प्रत्याशी घोषित कर दिया। पार्टी ने एटा के शशांक यादव को प्रत्याशी बनाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशों पर प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने बुधवार को उनको प्रत्याशी घोषित किया।





भाई अमित गौरव यादव मारहरा से विधायक रहे हैं

शशांक की रगों में राजनीति बहती है। सपा के निवर्तमान मीडिया प्रभारी पवन प्रजापति ने बताया कि, शशांक के पिता अनिल कुमार सिंह यादव निधौली कलां से और भाई अमित गौरव यादव मारहरा से विधायक रहे हैं।

शशांक जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। एमएलसी चुनाव वर्ष 2026 में होना है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने पर हर्ष जताया है।