परिषदीय विद्यालयों की अर्धवार्षिक परीक्षा: डेट शीट जारी, दो पालियों में होंगे कक्षा एक से आठ की परीक्षाएं

संवाद सहयोगी, जागरण. कासगंज। परिषदीय विद्यालयों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 28 नवंबर से तीन दिसंबर तक होंगी। जिसके लिए डेटशीट जारी की गई है। अर्धवार्षिक परीक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति का मूल्यांकन होगा। शिक्षा निदेशक ने बीएसए को पत्र जारी कर परीक्षाएं निष्पक्ष एवं समय से कराए जाने के निर्देश दिए हैं।

परिषदीय विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षा की डेटाशीट जारी कक्षा एक के विद्यार्थियों के सभी विषयों की परीक्षाएं मौखिक होंगी। जबकि कक्षा दो से पांच के विद्यार्थियों की परीक्षाएं मौखिक और लिखत होंगी। जिसमें कक्षा दो एवं तीन के विद्यार्थियों की परीक्षाओं में अधिकतम अंक में 50 प्रतिशत अंश मौखिक एवं 50 प्रतिशत अंश लिखित परीक्षा का होगा।

वहीं कक्षा चार व पांच के कुल अंक में मौखिक परीक्षा में 30 प्रतिशत अंश और लिखित परीक्षा में 70 प्रतिशत अंश होगा। कक्षा छह से आठ की परीक्षाएं लिखित परीक्षाएं होंगी। सभी विषयों की परीक्षाएं 50 अंक की होंगी। जिनमें 10 अंक के बहु विकल्पी प्रश्न, 10 अंक के अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 20 अंक के लघु उत्तरीय प्रश्न एवं 10 अंक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे।