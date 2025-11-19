पीएम सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए खुशी की खबर: PM Modi जारी करेंगे 21वीं किस्त, इस जिले में बेसब्री से इंतजार

संवाद सहयोगी, जागरण.कासगंज। पीएम सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए खुशी की खबर है। योजना अंतर्गत के 1.80 लाख किसानों के खातों में बुधवार को सम्मान निधि की इक्कीसवीं किस्त भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री के द्वारा बुधवार को तमिलनाडु के कोयंबटूर में किस्त जारी की जाएगी।

सीमांत किसानों को बीज, सिंचाई व अन्य कृषि कार्य के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से मदद दी जाती है। जिससे किसानों को बीजों, उर्वरक या सिंचाई कार्य में दिक्कतें न हों। इस योजना के अंतर्गत किसानों के खातों में छह हजार रुपये पूरे वर्ष में दिए जाते हैं। हर चार माह में दो हजार रुपये की किस्त जारी की जाती है।



पीएम सम्मान निधि में 2000 रुपये किसानों को मिलते हैं खाते में रबी की फसलों में किसानों को परेशानी हो उनकी मदद के लिए इक्कीसवीं किस्त बुधवार को जारी हो रही है। इससे किसान अपनी खेतीबाड़ी का कुछ कार्य कर सकेंगे। किस्त में दो हजार रुपये किसानों के सीधे आधार बेस्ड खातों में भेजी जाएगी।