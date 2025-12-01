पहले ठगी बाद में हत्या: 8 दिन में सुलझा हत्याकांड: SP अंकिता शर्मा ने पुलिस टीम को दिया 25 हजार रुपये इनाम

जागरण संवाददाता, कासगंज। गंजडुंडवारा थाना क्षेत्र के गांव गनेशपुर नहर के किनारे बीते रविवार को युवक का शव पड़ा मिला। स्वजन ने हत्या का आरोप लगाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में गाेली लगने का निशान भी मिला। पुलिस ने गंभीरता अपनाई। जांच शुरू कर दी। दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त तमंचा, बाइक और युवक का टूटा मोबाइल बरामद किया है। एसपी ने बताया कि नाली विवाद को सुलझाने की आरोपिताें ने युवक से ठगी की। उसके बाद हत्या कर दी।

गनेशपुर नहर किनारे मिला था शव, पुलिस ने किया खुलासा

एसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि गंजडुंडवारा काेतवाली क्षेत्र के गांव खरपरा निवासी हरीश चंद्र शाक्य का 22 वर्षीय पुत्र आवेश कुमार का शव बीते रविवार को गनेशपुर नहर के किनारे पड़ा मिला था। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को शिनाख्त के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पीड़ित पिता ने बताया कि बीती 22 नवंबर को सुबह उनका पुत्र गंजडुंडवारा बाजार करने आया था। वापस नहीं पहुंचा था। काफी तलाश की गई। पीड़ित पिता ने पुत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पिता की बात की पुष्टि कर दी। सिर में गोली का निशान मिला। पुलिस ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली और जांच शुरू कर दी।

अमन और अभय से पूछताछ में निकला सच एसपी ने बताया, कि पुलिस ने दो आरोपितों सुन्नगढ़ी थाना क्षेत्र के गांव खिजरपुर निवासी अमन उर्फ अभय प्रताप सिंह और उसके साथी जिला फर्रुखाबाद के कस्बा कायमगंज के मोहल्ला कोट निवासी नवनीत शाक्य को गिरफ्तार किया। पूछताछ शुरू हुई। पुलिस का निशाना सही बैठा। अमन सिंह उर्फ अभय प्रताप सिंह ने बताया कि आवेश के स्वजन का पड़ोस के ही लोगों से नाली को लेकर विवाद चल रहा था। इसे सुलझाने के लिए पहले तो उसने आवेश और उसकी मां से रुपयों की ठगी की। आवेश मामला सुलझाने का दबाव बनाने लगा। इसी को लेकर आरोपित ने अपने साथी के साथ मिलकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी।