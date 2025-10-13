फिरोजाबाद से आई बेटी की मौत की खबर, कासगंज में पिता की टूटी सांस; एक साथ 2 मौत से परिवार में मातम
फिरोजाबाद में विवाहित बेटी की मृत्यु की खबर सुनते ही पिता ने भी प्राण त्याग दिए। रविवार को कस्बा के मोहल्ला मूलचंद में 65 वर्षीय जलालुद्दीन की बेटी गुलशन की मृत्यु हो गई। बेटी की मृत्यु की खबर सुनते ही जलालुद्दीन की तबीयत बिगड़ गई और उनकी भी मृत्यु हो गई। इस घटना से पूरे मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई।
संसू, जागरण.गंजडुंडवारा/कासगंज। रविवार का दिन कस्बे के मोहल्ला मूलचंद में ऐसा दर्द लेकर आया जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। एक पिता की आंखों के सामने जब उसकी दुनिया उजड़ी, तो वह भी जीने की हिम्मत खो बैठा। फिरोजाबाद में विवाहित बेटी की मृत्यु की खबर सुनते ही पिता ने भी प्राण त्याग दिए। एक ही दिन में पिता और पुत्री दोनों की सांसें थम गईं।
एक ही दिन में बुझ गए दो जीवन के दीप
कस्बा के मोहल्ला मूलचंद निवासी 65 वर्षीय जलालुद्दीन पुत्र लाल मोहम्मद की बेटी 35 वर्षीय गुलशन की शादी करीब छह वर्ष पहले फिरोजाबाद में हुई थी। रविवार की सुबह अचानक गुलशन की तबीयत बिगड़ी। स्वजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटी की मृत्यु की खबर जब पिता जलालुद्दीन को मिली, तो उनका दिल इस आघात को सह न सका।
फिरोजाबाद से आई थी बेटी की मृत्यु की खबर
स्वजनों ने बताया कि बेटी के निधन की खबर मिलते ही जलालुद्दीन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें निजी चिकित्सक के पास ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बेटी और पिता दोनों की मौत ने पूरे मोहल्ले को स्तब्ध कर दिया। स्वजनों ने बताया कि जलालुद्दीन का अंतिम संस्कार सोमवार सुबह 10 बजे किया जाएगा। पिता-पुत्री के एक साथ इस दुनिया से जाने की खबर से पूरे मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।