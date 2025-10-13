फिरोजाबाद से आई बेटी की मौत की खबर, कासगंज में पिता की टूटी सांस; एक साथ 2 मौत से परिवार में मातम

संसू, जागरण.गंजडुंडवारा/कासगंज। रविवार का दिन कस्बे के मोहल्ला मूलचंद में ऐसा दर्द लेकर आया जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। एक पिता की आंखों के सामने जब उसकी दुनिया उजड़ी, तो वह भी जीने की हिम्मत खो बैठा। फिरोजाबाद में विवाहित बेटी की मृत्यु की खबर सुनते ही पिता ने भी प्राण त्याग दिए। एक ही दिन में पिता और पुत्री दोनों की सांसें थम गईं।

एक ही दिन में बुझ गए दो जीवन के दीप कस्बा के मोहल्ला मूलचंद निवासी 65 वर्षीय जलालुद्दीन पुत्र लाल मोहम्मद की बेटी 35 वर्षीय गुलशन की शादी करीब छह वर्ष पहले फिरोजाबाद में हुई थी। रविवार की सुबह अचानक गुलशन की तबीयत बिगड़ी। स्वजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटी की मृत्यु की खबर जब पिता जलालुद्दीन को मिली, तो उनका दिल इस आघात को सह न सका।