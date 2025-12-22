Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्टोन डस्क से बने नकली कोलतार की नेपाल तक सप्लाई, गिरोह का नेटवर्क तोड़ने में जुटी कासगंज पुलिस

    By Suman Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 10:53 AM (IST)

    कासगंज में नकली कोलतार फैक्ट्री का भंडाफोड़ होने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छह आरोपितों को जेल भेज दिया है। लखनऊ एसटीएफ, पुलिस, लोक निर्मा ...और पढ़ें

    Hero Image

    नकली कोलतार। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, कासगंज। सिकंद्राराऊ मार्ग स्थित गांव अथैया में स्कूल के पीछे संचालित नकली कोलतार फैक्ट्री के खुलासे के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छह आरोपितों को जेल भेज दिया है। लखनऊ एसटीएफ, जिले की पुलिस, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और आपूर्ति विभाग की संयुक्त कार्रवाई में इस अवैध कारोबार का शुक्रवार को भंडाफोड़ हुआ था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मामले में कुल 11 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनके खिलाफ थाना ढोलना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अब इस गिरोह के पूरे नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में गंभीरता से जांच कर रही है।

    नेपाल तक फैला नेटवर्क, 11 नाम आए सामने

    शुक्रवार को एसटीएफ ने सूचना के आधार पर अथैया गांव स्थित विद्यालय के पीछे छापा मारकर नकली कोलतार तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ी थी। मौके से चार टैंकर जब्त किए गए थे और छह आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। जांच में सामने आया कि फैक्ट्री में स्टोन डस्ट मिलाकर नकली कोलतार तैयार किया जा रहा था, जिसकी सप्लाई मथुरा से लेकर नेपाल तक की जा रही थी। इस नकली कोलतार का उपयोग सड़क निर्माण में किया जा रहा था, जिससे सड़कों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

    एसटीएफ, पुलिस व विभागों की संयुक्त कार्रवाई से बड़ा खुलासा

    गिरफ्तार आरोपितों में चंद्रपाल, विक्रम, जिग्नेश, उमेश, अवनीश और महीपाल शामिल हैं। पुलिस ने सभी से गहन पूछताछ की है, जिसमें कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। हालांकि, पुलिस ने जांच प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए इन तथ्यों को फिलहाल गोपनीय रखा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ में मिले सुरागों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

    छह आरोपितों को पुलिस ने भेजा जेल

    इंस्पेक्टर गोविंद वल्लभ शर्मा ने बताया कि पूछताछ के बाद सभी छह आरोपितों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोलतार माफियाओं का नेटवर्क काफी व्यापक है और इसे पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर जांच चल रही है। जल्द ही इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी उजागर की जाएगी।
    पुलिस का दावा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिससे नकली कोलतार के कारोबार पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सकेगा।