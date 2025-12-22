स्टोन डस्क से बने नकली कोलतार की नेपाल तक सप्लाई, गिरोह का नेटवर्क तोड़ने में जुटी कासगंज पुलिस

जागरण संवाददाता, कासगंज। सिकंद्राराऊ मार्ग स्थित गांव अथैया में स्कूल के पीछे संचालित नकली कोलतार फैक्ट्री के खुलासे के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छह आरोपितों को जेल भेज दिया है। लखनऊ एसटीएफ, जिले की पुलिस, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और आपूर्ति विभाग की संयुक्त कार्रवाई में इस अवैध कारोबार का शुक्रवार को भंडाफोड़ हुआ था।

मामले में कुल 11 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनके खिलाफ थाना ढोलना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अब इस गिरोह के पूरे नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में गंभीरता से जांच कर रही है। नेपाल तक फैला नेटवर्क, 11 नाम आए सामने शुक्रवार को एसटीएफ ने सूचना के आधार पर अथैया गांव स्थित विद्यालय के पीछे छापा मारकर नकली कोलतार तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ी थी। मौके से चार टैंकर जब्त किए गए थे और छह आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। जांच में सामने आया कि फैक्ट्री में स्टोन डस्ट मिलाकर नकली कोलतार तैयार किया जा रहा था, जिसकी सप्लाई मथुरा से लेकर नेपाल तक की जा रही थी। इस नकली कोलतार का उपयोग सड़क निर्माण में किया जा रहा था, जिससे सड़कों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

एसटीएफ, पुलिस व विभागों की संयुक्त कार्रवाई से बड़ा खुलासा गिरफ्तार आरोपितों में चंद्रपाल, विक्रम, जिग्नेश, उमेश, अवनीश और महीपाल शामिल हैं। पुलिस ने सभी से गहन पूछताछ की है, जिसमें कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। हालांकि, पुलिस ने जांच प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए इन तथ्यों को फिलहाल गोपनीय रखा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ में मिले सुरागों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।