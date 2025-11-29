रोडवेज भर्ती: महिला परिचालकों के लिए सुनहरा मौका! कैसे ले सकती हैं भाग; देखें यहां

संवाद सहयोगी, जागरण. कासगंज। रोडवेज के द्वारा संविदा पर महिला परिचालकों की भर्ती की जानी है। इसके लिए अलीगढ़ परिक्षेत्र के मसूदाबाद बस स्टैंड पर एक दिसंबर को रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को इंटरमीडिएट और कंप्यूटर सीसीसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

एक दिसंबर को मसूदाबाद में लगेगा रोजगार मेला

संविदा परिचालक पद महिला अभ्यर्थियों को सीधे को अनुबंध पत्र के आधार पर चयन किया जाना है। एक दिसंबर को मसूदाबाद बस स्टैंड पर रोडवेज के द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। महिलाओं की उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड के प्रमाण पत्र वाली महिलाओं को वरीयता दी जाएगी।