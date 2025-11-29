Language
    रोडवेज भर्ती: महिला परिचालकों के लिए सुनहरा मौका! कैसे ले सकती हैं भाग; देखें यहां

    By Suman Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 08:35 AM (IST)

    कासगंज में रोडवेज संविदा पर महिला परिचालकों की भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए 1 दिसंबर को मसूदाबाद बस स्टैंड पर रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इंटरमीडिएट और कंप्यूटर सीसीसी प्रमाण पत्र अनिवार्य हैं। कुछ विशेष प्रमाणपत्र वाली महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। इच्छुक महिलाएं मेले में भाग ले सकती हैं।

    संवाद सहयोगी, जागरण. कासगंज। रोडवेज के द्वारा संविदा पर महिला परिचालकों की भर्ती की जानी है। इसके लिए अलीगढ़ परिक्षेत्र के मसूदाबाद बस स्टैंड पर एक दिसंबर को रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को इंटरमीडिएट और कंप्यूटर सीसीसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

    एक दिसंबर को मसूदाबाद में लगेगा रोजगार मेला


    संविदा परिचालक पद महिला अभ्यर्थियों को सीधे को अनुबंध पत्र के आधार पर चयन किया जाना है। एक दिसंबर को मसूदाबाद बस स्टैंड पर रोडवेज के द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। महिलाओं की उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड के प्रमाण पत्र वाली महिलाओं को वरीयता दी जाएगी।

    इंटरमीडिएट एवं कंप्यूटर सीसीसी प्रमाण पत्र आवश्यक

     शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट उत्तीर्ण व कंप्यूटर सीसीसी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। रोजगार मेला सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगा।
    सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ओम प्रकाश ने बताया कि जो महिलाएं एवं युवतियां संविदा पर परिचालक के रूप में रोडवेज में भर्ती होने की इच्छुक हैं, वे आयोजित रोजगार मेले में शामिल हो सकती हैं।