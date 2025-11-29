कासगंज में 24 जगह कैंप लगाकर निपटाएंगे बकाया बिल के मामले, 100 गांव बिजली विभाग ने किए चिन्ह्रित

जागरण संवाददाता, कासगंज। बिजली विभाग ने बकायदारों के 100 गांव चिन्ह्रित किए हैं। इन गांव में अधिक वसूली हो इसके लिए जोर दिया जा रहा है। एक मुश्त समाधान योजना एक दिसंबर से शुरू हो रही है। पत्रक बंटवाए गए हैं, डोर टू डोर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिससे बकाएदार योजना का लाभ ले सके और बकाया का भुगतान कर सके।

बिजली विभाग शासन के निर्देश पर हर साल की तरह इस साल भी एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) संचालित करने जा रहा है। एक दिसंबर से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विभाग उपभोक्ताओं का पंजीकरण कर उनकी बिजली चोरी, बिजली के बकाया बिल एवं अन्य विवादों का निस्तारण करेगा। बिजली विभाग इन दिनों प्रचार−प्रसार में जुटा हुआ है। विभाग का उद्देश्य है कि योजना अधिक से अधिक लोगों के बीच पहुंचे। इसका उपयोग कर लोग लाभ उठा सके।

एक दिसंबर से लागू होगी एक मुश्त समाधान योजना विभाग ने जिले में 100 गांव ऐसे चिन्हित किए हैं। जिनमें ग्रामीण उपभोक्ताओं ने पिछले महीनों से बकाए बिल का भुगतान नहीं किया है या फिर उनके विवादित मामले लंबित हैं। इन गांव में अधिकारी और कर्मचारी घर-घर पहुंच रहे हैं। पत्रक वितरित कर लोगों को ओटीएस योजना के संबंध में जानकारी दे रहे हैं और उन्हें योजना के तहत अपना पंजीकरण कराने साथ ही लंबित मामलों को निस्तारित कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि जागरुकता के माध्यम से उपभोक्ताओं को याेजना का लाभ मिलना चाहिए।

जिले में विभिन्न स्थानों पर लगेंगे 24 शिविर

बिजली विभाग एक मुश्त समाधान योजना के लिए जिले में विभाग द्वारा 24 शिविर लगाए जाएंगे। सभी उपकेंद्रों पर अधिकारी कर्मचारी पंजीकरण के लिए प्रतिदिन तीन चरणों में बैठेंगे। पहला चरण एक दिसंबर से 31 दिसंबर तक, दूसरा चरण एक जनवरी से 31 जनवरी तक और तीसरा चरण एक फरवरी से 28 फरवरी तक चारी रहेगा। शिविर के साथ जनसेवा केंद्राें, लोकवाणी केंद्रों पर भी पंजीकरण कराए जा सकते हैं, जिनके माध्यम से लंबित मामलों के निस्तारण सुनिश्चित होंगे।