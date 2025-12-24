कोहरे और ठंड में बढ़ी यात्रियों की परेशानी, एक महीने से अधिक समय तक निरस्त रहेंगीं ये छह ट्रेनें

जागरण संवाददाता, कासगंज। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल द्वारा यात्रियों की संरक्षा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोहरे और ठंड के चलते कासगंज से होकर गुजरने वाली कई रेल गाड़ियों का संचालन अस्थायी रूप से निरस्त कर दिया गया है। 25 दिसंबर से 31 जनवरी तक कुल छह ट्रेनें निरस्त रहेंगी, जिससे प्रतिदिन सफर करने वाले यात्रियों, नौकरीपेशा लोगों और विद्यार्थियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ेगा।

कासगंज-लालकुआं, काशीपुर-रामनगर के यात्रियों को होंगी परेशानी इन दिनों कोहरा अधिक पड़ रहा है इसको लेकर रेल प्रशासन के अनुसार 55311 कासगंज-लालकुआं सवारी गाड़ी 15062 एवं लालकुआं-कासगंज एक्सप्रेस 25 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नहीं चलेगी। वहीं कासगंज से जुड़े अन्य मार्गों पर चलने वाली 55309 लालकुआं-काशीपुर, 55305 काशीपुर-रामनगर, 55306 रामनगर-काशीपुर और 55310 काशीपुर-लालकुआं सवारी गाड़ियों का भी संचालन इस अवधि में बंद रहेगा।