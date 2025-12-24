Language
    कोहरे और ठंड में बढ़ी यात्रियों की परेशानी, एक महीने से अधिक समय तक निरस्त रहेंगीं ये छह ट्रेनें

    By Suman Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 08:43 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के कासगंज में कोहरे और ठंड के कारण छह ट्रेनों को एक महीने से अधिक समय के लिए रद्द कर दिया गया है। रेलवे ने यात्रियों को होने वाली असुविधा ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, कासगंज। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल द्वारा यात्रियों की संरक्षा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोहरे और ठंड के चलते कासगंज से होकर गुजरने वाली कई रेल गाड़ियों का संचालन अस्थायी रूप से निरस्त कर दिया गया है। 25 दिसंबर से 31 जनवरी तक कुल छह ट्रेनें निरस्त रहेंगी, जिससे प्रतिदिन सफर करने वाले यात्रियों, नौकरीपेशा लोगों और विद्यार्थियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ेगा।

    कासगंज-लालकुआं, काशीपुर-रामनगर के यात्रियों को होंगी परेशानी

    इन दिनों कोहरा अधिक पड़ रहा है इसको लेकर रेल प्रशासन के अनुसार 55311 कासगंज-लालकुआं सवारी गाड़ी 15062 एवं लालकुआं-कासगंज एक्सप्रेस 25 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नहीं चलेगी। वहीं कासगंज से जुड़े अन्य मार्गों पर चलने वाली 55309 लालकुआं-काशीपुर, 55305 काशीपुर-रामनगर, 55306 रामनगर-काशीपुर और 55310 काशीपुर-लालकुआं सवारी गाड़ियों का भी संचालन इस अवधि में बंद रहेगा।

    स्थानीय व्यापारी अखिलेश अग्रवाल, मयंक अग्रवाल का कहना है कि इन ट्रेनों के निरस्त होने से रोजाना यात्रा करने वाले कर्मचारियों, व्यापारियों और विद्यार्थियों को वैकल्पिक साधनों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ेंगे।

    पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल ने जानकारी की सार्वजनिक

    इज्जतनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक संजीव शर्मा ने यात्रियों से अनुरोध है की वह अपनी यात्रा से पूर्व ट्रेनों की अद्यतन स्थिति की जानकारी रेलवे पूछताछ, स्टेशन अधीक्षक कार्यालय अथवा रेलवे की अधिकृत वेबसाइट और मोबाइल एप के माध्यम से अवश्य प्राप्त कर लें, जिससे उन्हें असुविधा न हो।