PM Awas Yojana: अपने घर का सपना होगा पूरा, इस जिले में 2099 पात्र लाभार्थियों को मिलेगी किस्त!

संवाद सहयोगी, जागरण.कासगंज। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के आवेदकों के सत्यापन के बाद सूची तैयार की गई है। जिसमें 2099 आवेदक पात्र पाए गए हैं। जिनकी सूची शासन को भेजी गई है। स्वीकृति मिलने के बाद लाभार्थियों को आवास बनाने के लिए किस्त जारी की जाएगी।

पिछले वर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत नगर विकास विभाग एवं जिला नगरीय विकास विभाग अभिकरण (डूडा) के द्वारा आवदेन मांगे गए थे। जिले की तीन नगर पालिकाओं और सात नगर पंचायतों से 9360 आवेदकों ने योजना के अंतर्गत पीएम आवास की चाहत को लेकर आवेदन किए। जिनका सत्यापन किया गया। सत्यापन के बाद मात्र 2099 के आवेदन ही पात्र पाए गए। जिसमें सबसे अधिक पात्रों की संख्या कासगंज नगर पालिका में पाई गई। शहर में 461 आवेदक योजना के लिए पात्र मिले। जबकि सबसे कम पात्र भरगैन नगर पंचायत में मिले। जहां केवल 10 लोग ही योजना के लिए पात्र पाए गए हैं।





