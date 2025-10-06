Language
    डीएम प्रणय सिंह की बड़ी कार्रवाई, चार रोजगार सेवक और पांच पंचायत सहायकों की सेवाएं होंगी समाप्त

    By suman kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 08:42 AM (IST)

    कासगंज के जिलाधिकारी ने डिजिटल क्राप सर्वे में लापरवाही बरतने पर 10 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। समीक्षा बैठक में पटियाली में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई गई। गंजडुंडवरा और सिद्दपुर के कर्मचारियों पर भी कार्यवाही हुई। डीएम ने 10 अक्टूबर तक सर्वे पूरा करने और फार्मर रजिस्ट्री जल्द करने के निर्देश दिए ताकि किसानों को अनुदान मिल सके।

    डिजिटल क्राप सर्वे की समीक्षा करते डीएम। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण. कासगंज। कलेक्ट्रेट सभागार में डिजिटल क्राप सर्वे की समीक्षा बैठक की गई। जिसमें विकास खंड वार समीक्षा की गई। डिजिटल सर्वे में कार्य न करने वाले चार रोजगार सेवक और पांच पंचायत सहायकों की सेवाएं समाप्त के निर्देश डीएम ने दिए। डिजिटल सर्वे के कार्य को 10 अक्टूबर तक पूरा कराने के लिए निर्देशित किया।

    डिजिटल क्राप सर्वे में कार्य न करने एवं अन्य आरोप के चलते डीएम ने दिए निर्देश

    जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने समीक्षा में पाया कि तहसील पटियाली में सर्वे का कार्य अभी तक 50 प्रतिशत ही हुआ है। इस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। पटियाली विकासखंड के रोजगार सेवक जसवीर सिंह थाना दरियावगंज, पंचायत सहायक अंकेश कुमार एवं संदीप कुमार शाहपुर, नगरीय रोजगार सेवक देवेंद् कुमार बिजोरा स्वर्गद्वारी की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश दिए।

    समीक्षा बैठक में 10 तक डिजिटल सर्वे का काम पूरा करने के दिए गए निर्देश

    गंजडुंडवरा विकासखंड की नरदोली पंचायत सहायक प्रियंका, नगर कंचनपुर पंचायत सहायक गीता, अकबरपुर पलिया पंचायत सहायक अंकुर यादव, सिकंदरपुर बेस रोजगार सेवक पुष्पेंद्र कुमार, वमनपुरा रोजगार सेवक राजेंद्र कुमार, रोजगार सेवक नगला चीना पवन कुमार की, सिद्धपुर विकासखंड के बिलौटी के रोजगार सेवक चंदन सिंह की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश जारी किए हैं। इन कर्मचारियों द्वारा सरकारी कार्यों में व्यवधान, उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना

    अन्य कर्मचारी को गुटबाजी करना, अनावश्यक धरना प्रदर्शन करना, नरेगा एवं पंचायत में सरकारी धन का दुरुपयोग करने में लिप्त जैसे कार्यों में शामिल रहने के कारण सेवाएं समाप्त की जा रही हैं। सहावर तहसील की प्रगति ठीक रही और अवशेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री ग्राम स्तर पर कैंप एवं जन सेवा केंद्र के माध्यम से भी पूर्ण कर ली जाए, जिससे की अनुदान पर बीज एवं उर्वरक आसानी से किसानों को मिल सके।

    इस दौरान तीनों तहसलों के एसडीएम, उपनिदेशक कृषि डा. महेंद्र सिंह, जिला कृषि अधिकारी डा. अवधेश मिश्र, डीएसओ अरूण कुमार, बीएसए सूर्य प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे।