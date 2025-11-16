हरिपदी गंगा का घाट के पास 1.95 करोड़ से विकास कार्य, यात्रियों के लिए बढ़ेंगी सुविधाएं

जागरण संवाददाता, कासगंज। सोरों में 1.95 करोड़ से हरिपदी गंगा श्री सोमेश्वर घाट पर छादक (शेड) का निर्माण कार्य कराया जाएगा। इसके साथ ही घाट के किनारे विभिन्न स्थलों पर यात्रियों के बैठने के लिए रेड स्टोन बेंच लगाई जाएंगी। वंदन योजना के तहत विकास के कार्यों को कराया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नगरपालिका अध्यक्ष ने वंदन योजना के तहत शासन को भेजी कार्यों की सूची

सोरों (शूकर क्षेत्र) एक प्राचीन धार्मिक तीर्थ नगरी है। यह भगवान बराह की निर्वाण स्थली के साथ ही महाकवि संत गोस्वामी तुलसीदास की जन्म स्थली भी माना जाती है। सोरों नगर में हरी पदी गंगाजी स्थित है तथा नगर से उत्तर दिशा में मुख्य नगर से लगभग पांच किलोमीटर की दूरी पर पवित्र भागीरथी गंगा नदी बहती है। यहां राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात व अन्य राज्यों के लोग यहां अपने पूर्वजों की अस्थि विसर्जन व पर्व आदि पर स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। पंचकोसी परिक्रमा में तो श्रद्धालुओं की संख्या आठ लाख तक पहुंच जाती है।



गंगा घाट पर लगाई जाएंगी रेड स्टोन बैंच, सोमेश्वर घाट पर शेड को होगा निर्माण कांवड़ भरने के लिए भी भारी संख्या में श्रद्धालु सोरों लहरा घाट पहुंचते हैं। तीर्थ नगरी होने के बाद भी सोरों में विकास कार्य नहीं हाे पाए हैं। नगरपालिका चेयरमैन ने वंदन योजना में कुछ कार्य कराने का प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजा है। इसमें बरेली- मथुरा हाईवे से सामेश्वर मंदिर तक सीसी मार्ग को निर्माण कराने का प्रस्ताव रखा है। इसमें बरेली- मथुरा हाईवे सेे संत तुलसीदास नगरपालिका इंटर कॉलेज के पीछे वाले गेट तक सीसी रोड निर्माण कार्य। संत तुलसीदास नगरपालिका इंटर कॉलेज के पीछे वाले गेट से विद्युत टावर वाले चौराहा तक सीसी रोड का निर्माण कार्य।

सीसी रोड का निर्माण कार्य जारी मेला ग्राउंड विद्युत टावर चौराहा से नरसिंह गेट द्वार (हरिपदी गंगाजी) तक सीसी रोड का निर्माण कार्य। रत्नावली द्वार गंगाजी चौराहा तक सीसी मार्ग का निर्माण कार्य कराया जाना है। इसके साथ ही गंगा सेवानिकेतन से सचिन की दुकान तक सीसी मार्ग बनाया जाएगा। हरिपदी गंगा में सोमेश्वर घाट पर छादक (शेड) का निर्माण कराया जाएगा। गंगाजी घाट के किनारे विभिन्न स्थलों पर यात्रियों के बैठने हेतु रेड स्टोन बेंच लगाई जानी है। वहीं सोमेश्वर मंदिर के निकट गंगाजी किनारे 11 एलइडी सेमी हाईमास्ट लाइट लगाई जाएंगी। इन सब पर 1.95 करोड़ रुपये खर्च होगा।