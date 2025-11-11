पुलिसफोर्स के साथ रात में एसपी अंकिता शर्मा ने देखी शहर की सुरक्षा, रेलवे स्टेशन पर कराई चेकिंग
दिल्ली में लाल किले के पास कारों में धमाके के बाद कासगंज जिले में अलर्ट जारी किया गया है। एसपी अंकिता शर्मा ने शहर में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर चेकिंग कराई। सभी थाना प्रभारियों को होटलों और सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। संदिग्ध लोगों और वाहनों की जांच की जा रही है।
जागरण संवाददात, कासगंजा। नई दिल्ली में लाल किले के पास तीन कारों में धमाके के बाद जिले में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। देर रात एसपी ने पुलिस बल के साथ कासगंज शहर में भ्रमण किया और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर वाहनों की चेकिंग भी कराई।
नई दिल्ली में देर शाम लाल किले के पास तीन कारों में जबर्दस्त धमाका हुआ। इसमें आठ लोगों की मृत्यु हो गई। घटना के बाद देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया। एसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि नई दिल्ली में धमाके के बाद जिले में अभी अलर्ट जारी कर दिया है। सभी थाना प्रभारी टीम के साथ होटलों, बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थलों पर चेकिंग कर रहे हैं।
एसपी खुद भी शहर में टीम के साथ भ्रमण करने निकलीं। कासगंज रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की। सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस निगाह बनाए हुए है। संदिग्ध लोगों और वाहनों की जांच की जा रही है।
