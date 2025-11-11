पुलिसफोर्स के साथ रात में एसपी अंकिता शर्मा ने देखी शहर की सुरक्षा, रेलवे स्टेशन पर कराई चेकिंग

जागरण संवाददात, कासगंजा। नई दिल्ली में लाल किले के पास तीन कारों में धमाके के बाद जिले में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। देर रात एसपी ने पुलिस बल के साथ कासगंज शहर में भ्रमण किया और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर वाहनों की चेकिंग भी कराई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



एसपी ने शहर में किया भ्रमण, रेलवे स्टेशन पर कराई चेकिंग, दिल्ली में कारों में धमाके के बाद अलर्ट

नई दिल्ली में देर शाम लाल किले के पास तीन कारों में जबर्दस्त धमाका हुआ। इसमें आठ लोगों की मृत्यु हो गई। घटना के बाद देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया। एसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि नई दिल्ली में धमाके के बाद जिले में अभी अलर्ट जारी कर दिया है। सभी थाना प्रभारी टीम के साथ होटलों, बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थलों पर चेकिंग कर रहे हैं।