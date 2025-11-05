कासगंज: प्रेम संबंध का खुलासा होने पर प्रेमी युगल ने खाया जहर, प्रेमिका की मौत

कासगंज के ढोलना क्षेत्र में एक प्रेमी युगल ने प्रेम संबंध उजागर होने के डर से विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। इस घटना में प्रेमिका राधा की मौत हो गई, जबकि प्रेमी जगदीश का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों के बीच एक साल से प्रेम संबंध थे, और परिवार को जानकारी होने पर दबाव में आकर उन्होंने यह कदम उठाया।

प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।