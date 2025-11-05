Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कासगंज: प्रेम संबंध का खुलासा होने पर प्रेमी युगल ने खाया जहर, प्रेमिका की मौत

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 01:00 PM (IST)

    कासगंज के ढोलना क्षेत्र में एक प्रेमी युगल ने प्रेम संबंध उजागर होने के डर से विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। इस घटना में प्रेमिका राधा की मौत हो गई, जबकि प्रेमी जगदीश का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों के बीच एक साल से प्रेम संबंध थे, और परिवार को जानकारी होने पर दबाव में आकर उन्होंने यह कदम उठाया।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    अनिल गुप्ता, जागरण कासगंज। ढोलना थाना क्षेत्र के गांव बिरसुआ में प्रेमी युगल ने प्रेम संबंध उजागर होने पर बुधवार को विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। उपचार के दौरान प्रेमिका की मौत हो गई। प्रेमिका राणा इंटर कॉलेज ढोलना की छात्रा थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    प्रेमी का उपचार जारी

     

    19 वर्षीय प्रेमी कक्षा 12 का छात्र है, वह मानपाल सिंह इंटर कॉलेज में पढ़ता है। उसका उपचार जारी है। दोनों के बीच पिछले एक वर्ष से प्रेम संबंध थे। बीते मंगलवार दोपहर दो बजे गड़ी अड्डा के पास दोनों को किसी ने साथ देख लिया था। इसकी जानकारी स्वजन तक पहुंची, जिसके बाद दबाव में आकर दोनों ने ये कदम उठाया।