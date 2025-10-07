प्राथमिक विद्यालय में कंप्यूटर सीखेंगे बच्चे, आईआईटी से ट्रेनिंग लेकर पढ़ाएंगे साइंस के टीचर

कासगंज जिले के प्राथमिक विद्यालयों में कंप्यूटर कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। पहले चरण में 10 शिक्षकों को कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए कानपुर भेजा गया है जिनमें से 5 का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। जिले में 75 कंप्यूटर लैब बन रही हैं जिसके लिए विज्ञान के शिक्षकों को आईआईटी द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। उच्च प्राथमिक कस्तूरबा और कंपोजिट विद्यालयों में ये लैब स्थापित होंगी।

संवाद सहयोगी, जागरण.कासगंज। जिले के प्राथमिक विद्यालयों में कंप्यूटर की कक्षाएं शुरू होने जा रही है। इसके लिए 10 शिक्षकों को कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए विभाग ने कानपुर भेजा है। इनमें से पांच शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। जबकि शेष शिक्षकों का प्रशिक्षण अभी जारी है। जिले में बनाई जा रही 75 कंप्यूटर लैब के लिए विज्ञान विषय के शिक्षकों को कंप्यूटर संबंधी जानकारी आईआईटी द्वारा दी जा रही है।

जिले के 75 विद्यालयों में संचालित होगी कंप्यूटर लैब, तैयारियां जारी जिले के सरकारी विद्यालयों में शासन के निर्देश पर कंप्यूटर लैब तैयार कराए जा रहे हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय और कंपोजिट विद्यालयों में कुल 75 लैब तैयार होंगे। इसके लिए विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है। कई विद्यालयों में कार्य जारी है। शिक्षकों को कंप्यूटर संबंधी प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। जिसमें 10 शिक्षक चयनित किए गए हैं जो भारतीय प्राेद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) कानपुर में प्रशिक्षण ले रहे हैं।

पांच शिक्षकों का पूर्ण हुआ प्रशिक्षण पांच शिक्षकों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। वह कंप्यूटर से संबंधित विभिन्न जानकारियों से अवगत कराया गया है। सभी शिक्षक विज्ञान विषय के हैं। शेष पांच शिक्षकों का प्रशिक्षण इन दिनों जारी है। सात अक्टूबर को प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा। इसके बाद शिक्षक विद्यालयों में पहुंचकर विद्यार्थियों को कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर से संबंधित विभिन्न जानकारियां अवगत कराएंगे। इसके लिए भी शिक्षकों प्रशिक्षित किया गया है। विभाग के मुताबिक अभी और भी शिक्षक प्रशिक्षित होंगे।

इन विद्यालयों के शिक्षकों को मिला प्रशिक्षण उच्च प्राथमिक विद्यालय दौकेली के मनोज कुमार, कंपोजिट विद्यालय गोपालगढ़ी के बशुंधरा सिंह, उच्च प्राथमिक विद्यालय परतापुर के वीरपाल सिंह, कंपोजिट विद्यालय उतरना के वीर बहादुर सिंह, कंपोजिट विद्यालय मोहनपुर के मेघराज सिंह का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। शेष रहे शिक्षकों में कंपोजिट विद्यालय बलहारपुर के राजेंद्र प्रसाद, कंपोजिट विद्यालय बहापुर के गंगासिंह, कंपोजिट विद्यालय अल्हैपुर के पुष्पेंद्र सिंह कुशवाह, कंपोजिट विद्यालय बमनपुरा के संतोष कुमार, उच्च प्राथमिक विद्यालय किशोरपुर के ऋषी शाक्य इन दिनों आइआइटी कानपुर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।