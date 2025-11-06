घटिया सामग्री लगाने पर कार्रवाई: सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायत पर डीएम ने रोका ठेकेदार का भुगतान

जागरण संवाददाता, कासगंज। नदरई से तिलसई खुर्द वाया नगला मुंडा सड़क निर्माण कराया जा रहा है। क्षेत्रीय लोगों ने कार्य में भ्रष्टाचार की शिकायत की है। इसको लेकर इंटरनेट मीडिया पर वीडियो भी प्रसारित हो रहा है। जिलाधिकारी ने मामले में तीन सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच करने का कहा है। शिकायत पर लोक निर्माण विभाग ने ठेकेदार का भुगतान रोक दिया है।

नदरई से तिलसई खुर्द वाया नगला मुंडा तक बनी है ढाई किलोमीटर सड़क क्षेत्रीय लोगों की मांग पर लोक निर्माण विभाग ने ढाई किलोमीटर लंबी नदरई डेरी से तिलसई खुर्द वाया नगला मुंडा सड़क के निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा था। इसकी मंजूरी मिलने के बाद विभाग ने टेंडर निकाला। कार्य ठेकेदार अनिल कुमार बिंदल को दिया गया। 35.32 लाख से सड़क का निर्माण होना था। ठेकेदार ने निर्माण कार्य भी शुरू करा दिया। नगला मुंडा के बौबी राजपूत ने लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन को शिकायत की कि ठेकेदार सड़क का निर्माण सही तरीकेे से नहीं कर रहा। डामर डालने से पहले सड़क की सफाई नहीं की गई।

ग्रामीणों का घटिया सामग्री लगाने का आरोप, डीएम ने बैठाई तीन सदस्यी जांच कमेटी शिकायतकर्ता का एक वीडियाे इंटरनेट मीडिया पर भी प्रसारित हो रहा है। इसके साथ ही दो वीडियो सड़क की क्वालिटी को दिखा रहे ग्रामीणों का है। जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तीन सदस्यी कमेटी गठित कर रोड के निर्माण की जांच करने के आदेश लोक निर्माण विभाग को दिए। इसके बाद लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार का रोड संबंधी भुगतान रोक दिया।











अधिशासी अभियंता की शिकायत के कारण रोका भुगतान

ठेकेदार अनिल कुमार बिंदल का कहना है कि उन्होंने अधिशासी अभियंता की तीन करोड़ के फर्जी पेंचवर्क का भुगतान कराने और 69 लाख के चयनित बांड की शिकायत प्रमुख सचिव और मुख्यमंत्री से की थी, जिसको लेकर जांच कमेटी भी बनी है। एई और जेई ने खड़े होकर रोड का काम करवाया है। दीपावली जैसे बड़े त्योहार पर हमारा भुगतान रोक दिया गया, जबकि कोई जांच कमेटी नहीं बनी है। ठेकेदार ने एक ट्वीट भी जारी किया है, जिसमें नाट रेस्पांसिव फर्म का चयनित बांड बनाना और उसमें तीन दिन में 42 लाख रुपये का भुगतान करने का जिक्र है। ऐसे ही कई ट्वीट और भी दिखाए गए हैं। डीएम की तरफ जांच कमेटी नहीं बनी है।