उपमुख्यमंत्री ने लिया प्रसूता की मौत पर संज्ञान, जांच कमेटी गठित कर दिया सख्त कार्रवाई का निर्देश

संवाद सूत्र, गंजडुंडवारा। कस्बा के सीएचसी में सर्जरी द्वारा प्रसव के दौरान चिकित्सकों की लापरवाही से प्रसूता की मृत्यु के मामले ने शासन स्तर पर हलचल मचा दी है। शुक्रवार की सुबह मृतका के स्वजनों ने भ्रष्ट अधिकारियों पर योगी सरकार की छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार की थी वहीं देर शाम उपमुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने घटना का संज्ञान लेते हुए कमेटी गठित कर जांच करा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

गांव बरौना निवासी मृतका सीमा के पति आमोद पुत्र सुरेश चंद्र व ग्रामीणों ने शुक्रवार की सुबह गांव में प्रदर्शन कर न्याय की मांग की। पीडितों ने योगी जी हमें न्याय दो लिखे पोस्टर थामकर नारेबाजी की। स्वजन ने आरोप लगाया कि सीमा की हालत बिगड़ने पर चिकित्सकों ने न तो रक्त की व्यवस्था की और न ही हायर सेंटर रेफर किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इससे पहले गुरुवार को स्वजन कोतवाली पहुंचकर दोषी चिकित्सकों के खिलाफ हत्या की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग कर चुके हैं।

कार्रवाई का दिया था आश्वासन पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया था। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एक्स संदेश पोस्ट कर लिखा कि गंजडुंडवारा सीएचसी में चिकित्सकों की लापरवाही के चलते प्रसूता की मृत्यु के संबंध में वायरल समाचार का संज्ञान लिया गया है। मेरे निर्देश पर सीएमओ द्वारा त्रिसदस्यीय जांच समिति गठित की गई है, जो दो दिनों में रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।