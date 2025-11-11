Language
    धार्मिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कासगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मानक के विपरीप मिले 171 लाउडस्पीकर

    By Suman Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 12:23 PM (IST)

    कासगंज पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 171 धार्मिक स्थलों पर लगे ध्वनि यंत्रों पर कार्रवाई की। 58 लाउडस्पीकर उतरवाए गए और 113 की आवाज कम की गई। एसपी अंकिता शर्मा ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन करने के निर्देश दिए और उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। यह अभियान जिले भर में चलाया गया।

    मानक के विपरीत मिले लाउडस्पीकर।

    जागरण संवाददाता, कासगंज। पुलिस प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को कासगंज, पटियाली और सहावर सर्किल पुलिस ने अभियान चलाकर 171 धार्मिक स्थलों पर लगे ध्वनि यंत्रों पर कार्रवाई की गई। 58 ध्वनि यंत्रों को उतरवाया गया है। वहीं 113 ध्वनि यंत्रों की आवाज को कम किया गया है।

    58 को उतरवाया, 113 की आवाज को किया गया कम

     


    जिले के विभिन्न थाना पुलिस को तमाम जगहों पर लाउडस्पीकर को उतरवाने का काम किया। इस दौरान पुलिस कस्बा और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर इसके खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की। धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों को चिन्ह्र किया गया। जिनकी आवाज भी कम कराई गई और साफ निर्देश दिए गए कि इनका इस्तेमाल केवल निर्धारित ध्वनि सीमा के भीतर ही किया जाए।

     

    जिले भर में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान

     

    इस दौरान पुलिस ने 171 ध्वनि यंत्रों पर कार्रवाई करते हुए धार्मिक स्थलों से 58 लाउडस्पीकर उतरवाए जिन्हें तय मानकों से विरुद्ध तेज आवाज़ में बजाया जा रहा था। इसके साथ ही 113 लाउडस्पीकर की ध्वनि को नियंत्रित किया गया। एसपी अंकिता शर्मा ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन किया जाए। धार्मिक स्थलों या सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर लगे हैं उन्हें सभी नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि जिले में आगे भी अभियान जारी रहेगा। जहां भी नियमों का उल्लंघन होगा सख्त कार्रवाई की जाएगी।