धार्मिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कासगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मानक के विपरीप मिले 171 लाउडस्पीकर

जागरण संवाददाता, कासगंज। पुलिस प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को कासगंज, पटियाली और सहावर सर्किल पुलिस ने अभियान चलाकर 171 धार्मिक स्थलों पर लगे ध्वनि यंत्रों पर कार्रवाई की गई। 58 ध्वनि यंत्रों को उतरवाया गया है। वहीं 113 ध्वनि यंत्रों की आवाज को कम किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

58 को उतरवाया, 113 की आवाज को किया गया कम

जिले के विभिन्न थाना पुलिस को तमाम जगहों पर लाउडस्पीकर को उतरवाने का काम किया। इस दौरान पुलिस कस्बा और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर इसके खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की। धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों को चिन्ह्र किया गया। जिनकी आवाज भी कम कराई गई और साफ निर्देश दिए गए कि इनका इस्तेमाल केवल निर्धारित ध्वनि सीमा के भीतर ही किया जाए।