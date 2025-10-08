Language
    हाईवे पर लोगों को रास्ता दिखाएंगे QR कोड वाले साइन बोर्ड, जानें कब से मिलेगी सुविधा

    By Ritesh Dwivedi Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 10:38 PM (IST)

    देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अब QR कोड वाले साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। इन साइन बोर्ड को स्कैन करके यात्रियों को रास्ते, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट और अन्य सुविधाओं की जानकारी मिलेगी। NHAI ने इस परियोजना पर काम शुरू कर दिया है, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। आपातकालीन स्थिति में भी यह सुविधा मददगार साबित होगी।

    हाईवे पर रास्ता दिखाएंगे क्यूआर कोड वाले साइन बोर्ड़। जागरण

    जागरण संवाददाता,कानपुर । राष्ट्रीय राजमार्ग अब हाईटेक तकनीक से लैस होने जा रहे हैं। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने जिले के पांच प्रमुख हाईवे पर क्यूआर कोड युक्त साइन बोर्ड लगाने की योजना शुरू की है। एनएचएआइ ने हाईवे प्रबंधन में लगी एजेंसियों को 15 दिनों के भीतर साइन बोर्ड लगाने के निर्देश जारी किए हैं।

    हर दो से तीन किमी की दूरी पर लगे डिजिटल साइन बोर्ड के विशेष क्यूआर कोड मोबाइल फोन से स्कैन करते ही यात्रियों को नजदीकी पेट्रोल पंप, अस्पताल, पुलिस सहायता केंद्र, टोल प्लाजा, होटल, ढाबे और आपातकालीन संपर्क नंबरों की जानकारी तुरंत स्क्रीन पर दिखाई देगी।

    कानपुर के पांच प्रमुख मार्ग शामिल

    इस परियोजना में कानपुर के पांच प्रमुख मार्ग शामिल किए गए हैं, कानपुर-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग, कानपुर-प्रयागराज मार्ग, चकेरी-इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग, अलीगढ़-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। इन मार्गों पर यातायात और औद्योगिक गतिविधियां अधिक होने के कारण इन्हें प्राथमिकता से चुना गया है।

    एनएचएआइ के अधिकारियों ने बताया कि क्यूआर कोड प्रणाली से यात्रियों को यात्रा के दौरान रीयल टाइम सूचना मिलेगी। किसी भी आपातस्थिति जैसे वाहन खराब होना, दुर्घटना या स्वास्थ्य समस्या आने पर यात्री को तुरंत नजदीकी सहायता केंद्र की जानकारी मिल सकेगी। योजना का उद्देश्य सड़क सुरक्षा, त्वरित सहायता और डिजिटल पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

    हर बोर्ड पर होगा यूनिक क्यूआर कोड 


    प्रत्येक साइन बोर्ड पर एक यूनिक क्यूआर कोड होगा। इसे स्कैन करते ही मोबाइल पर उस स्थान का डिजिटल मानचित्र खुल जाएगा, जिसमें रूट गाइडेंस के साथ निकटतम पेट्रोल पंप, ट्रामा सेंटर और टोल प्लाजा तक की दूरी दिखाई देगी। यह जानकारी रीयल टाइम अपडेटेड रहेगी।

    यह पहल देशभर में एनएचएआइ के स्मार्ट रोड नेटवर्क मिशन का हिस्सा है, जिसके तहत राजमार्गों को डिजिटल सूचना केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे न केवल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि सड़क प्रबंधन एजेंसियों को भी दुर्घटना या ट्रैफिक जाम की जानकारी तुरंत मिल सकेगी। एनएचएआई ने साइन बोर्ड लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, आगामी 15 दिनों में सभी हाईवे में क्यूआर कोड के साइन बोर्ड लग जाएंगे।

    जिले के सभी प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग में क्यूआर कोड के साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। टोल प्लाजा की सभी एजेंसी के अधिकारियों के साथ बैठक करके अक्टूबर में ही लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इससे यात्रियों के आसपास के सभी प्रमुख स्थलों के बारे में विस्तृत जानकारी आसानी से मिल जाएगी।
    - पंकज यादव, परियोजना निदेशक,एनएचएआइ