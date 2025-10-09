कानपुर ब्लास्ट के बाद SP-थाना प्रभारी को मिली सजा, 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर इन लोगों पर भी लिया बड़ा एक्शन

जागरण संवाददाता, कानपुर। मेस्टन रोड के मिश्री बाजार में बुधवार शाम हुए विस्फोट और पुलिस के चले सर्च आपरेशन में अवैध पटाखों का भंडारण मिलने के मामले में गुरुवार सुबह बड़ी कार्रवाई हुई है। संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था ने एसीपी कोतवाली आशुतोष, मूलगंज थाना प्रभारी विक्रम सिंह को हटा दिया है, जबकि चौकी प्रभारी एसआइ रोहित तोमर, जेबरा मोबाइल कांस्टेबल चेतन कुमार, अमित कुमार, बीट कांस्टेबल ब्रह्मानंद, हेड कांस्टेबल इमामुल हक को निलंबित किया गया।

वहीं, देर रात तक चले सर्च आपरेशन में पुलिस ने 12 दुकानदारों को हिरासत में लिया है। मामले में पुलिस जिन दुकानदारों के यहां अवैध पटाखों का भंडारण मिला है। उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराने की तैयारी कर रही है।

मिश्री बाजार में मरकज मस्जिद से 100 मीटर दूर खड़ी चोरी की स्कूटी में बुधवार शाम भीषण विस्फोट हुआ। इसकी चपेट में महिला समेत 12 लोग घायल हो गए, जिसमें आठ लोगों को उर्सुला में भर्ती कराया गया था।

विस्फोट से स्कूटी क्षतिग्रस्त, घरों की खिड़कियाें के शीशे टूटे विस्फोट इतना जबरदस्त था कि बगल में खड़ी लालबंगला निवासी अश्वनी कुमार की स्कूटी क्षतिग्रस्त हुईं व आसपास के कई घरों की खिड़कियाें के शीशे टूट गए। कई दीवारों पर दरारें पड़ गईं। करीब पांच मिनट तक धुंध छाई रही। इस विस्फोट के बाद बाजार में भगदड़ मच गई थी। इस घटना को हादसा, शरारत और साजिश के बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी गई। एटीएस समेत एजेंसियों ने जांच पड़ताल की।

देर रात सर्च आपरेशन चला गया तो कई दुकानों में अवैध पटाखों का भंडारण मिला। इसके बाद पुलिस ने इन दुकानदारों में मिश्री बाजार निवासी फराज, फैजान सिद्दकी, मछली टोला के शादाब, हसन वारसी, मूलगंज के कमाल खां का हाता निवासी मो. फैजान, बिसाती बाजार निवासी मो. तारीक, प्रेमनगर निवासी हाजी प्रवेश, उसके बेटे अजहर, मेस्टन रोड के हेमंत पांडेय, नौशाल अहदम, मो. मोहज्जम और फरदीन को हिरासत में लिया।

इसके साथ ही अवैध पटाखों का भंडारण मिलने पर पुलिस की लापरवाही सामने आई है, जिस पर एसीपी कोतवाली आशुतोष, थाना प्रभारी विक्रम को हटा दिया गया, जबकि जेबरा मोबाइल कांस्टेबल चेतन कुमार, अमित कुमार, बीट कांस्टेबल ब्रह्मानंद, हेड कांस्टेबल इमामुल हक को निलंबित किया गया है।