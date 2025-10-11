UP में ठंडी बीयर ना देने पर सेल्समैन को पीटा, शराब की पेटी निकालकर बाहर फेंकी
उत्तर प्रदेश में एक शराब की दुकान पर ठंडी बीयर न मिलने पर ग्राहकों ने सेल्समैन के साथ मारपीट की और शराब की पेटी बाहर फेंक दी। ठंडी बीयर उपलब्ध न होने की वजह से ग्राहक क्रोधित हो गए और उन्होंने दुकान में तोड़फोड़ भी की। सेल्समैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, और पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
संवाद सहयोगी, भोगनीपुर। देवराहट के सुजौर गांव में शुक्रवार शाम शराब ठेका सेल्समैन के साथ हुई मारपीट मामले में सेल्समैन ने सुजौर गांव के ही चार लोगों के विरुद्ध ठंडी बीयर न देने पर गालीगलौज करते हुए मारपीट करने, और जान से मारने की धमकी देने की एफआईआर दर्ज कराई है।
कानपुर के रेउना थानांतर्गत कोरों गांव निवासी अभिमन्यु ने बताया कि वह देवराहट के सुजौर गांव स्थित बीयर व देसी शराब ठेका में सेल्समैन है। शुक्रवार शाम करीब सात बजे वह ठेका पर शराब की बिक्री कर रहा था, तभी सुजौर गांव के मिंटू सचान, जेपी सचान, पुनीत सचान व कयूम शराब ठेका पर आए और ठंडी बीयर की मांग की।
गेट खोलकर चेक कराने की कही बात
ठेका में ठंडी बीयर न होने की बात कहने पर आरोपितों ने गेट खोलकर अंदर चेक कराने की बात कही। गेट न खोलने पर ठेके में आग लगा देने की धमकी दी। इस पर उसने डरकर ठेके का गेट खोल दिया। तब चारों आरोपित अंदर घुस आए और गालियां देते हुए मारपीट करने लगे। आरोपितों ने अंदर रखी शराब की पेटी निकालकर बाहर फेंक दी।
शोर मचाने पर चारों आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। देवराहट थानाध्यक्ष सूर्यप्रताप सिंह ने बताया कि शराब ठेका सेल्समैन अभिमन्यु की तहरीर पर सुजौर गांव के मिंटू सचान समेत चार आरोपितों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।
