अंतरजनपदीय दो बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली; पुलिस को 25 हजार रुपये का इनाम देंगे एसपी
रामपुरा में पुलिस मुठभेड़ के दौरान दो अंतरजनपदीय बदमाश गिरफ्तार किए गए। पुलिस चेकिंग के दौरान भागने की कोशिश में बदमाशों ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने उनके पास से हथियार और नकदी बरामद की है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, और पुलिस टीम को इनाम दिया गया।
जागरण संवाददाता, उरई। मंगलवार की रात रामपुरा पुलिस कस्बे में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान दो बाइक सवार तेजी से वहां से निकले तो पुलिस ने रोकना चाहा लेकिन वह नहर पटरी से भागने लगे। पीछा किया तो उनकी बाइक की संतुलन बिगड़ा और गिर गए। इसके बाद पुलिस टीम पर कई राउंड फायर किए।
जवाब में पुलिस ने फायरिंग की तो एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लग गई जबकि दूसरे ने सरेंडर कर दिया। उनके पास से दो तमंचा, दो कारतूस, बाइक के साथ 10500 रुपये बरामद हुए। एक आरोपित पर दूसरे जनपदों समेत कुल लूट, हत्या, डकैती, चोरी के 18 मुकदमा दर्ज है। पहुंचे पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार ने घायल को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाया।
पुलिस मुठभेड़ में अंतरजनपदीय दो बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली
मंगलवार को रामपुरा थाना प्रभारी रजत कुमार सिंह को सर्विलांस टीम ने सूचना दी कि एक अंतरजनपदीय बदमाश उनके क्षेत्र से जा रहा था। इसके बाद पुलिस टीम ने कस्बे से कुछ दूरी पर नहर के पास चेकिंग लगा दी। इसी दौरान ऊमरी की तरफ से दो बाइक सवार तेजी से आ रहे थे जो पुलिस को देखकर नहर की पटरी से भागने लगे।
बाइक की स्पीड तेज होने पर फिसली
पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए पीछा किया तो बाइक अधिक तेज होने के कारण उसका संतुलन बिगड़ा और वह गिर गई। इसके बाद पुलिस को पीछे आता देख एक बदमाश ने फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिसकर्मियों ने फायरिंग की तो 32 वर्षीय प्रमोद पुत्र महताब दोहरे निवासी ग्रान बान कंचौसी थाना मंगलपुर कानपुर देहात के पैर में गोली लग गई। उसके साथी 22 वर्षीय जय सिंह पुत्र छविनाथ निवासी ग्राम गहेसर थाना दिबियापुर औरैया ने तुरंत पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया।
पुलिस को मिला ये सामान
पुलिस को तलाशी में उसके पास से दो तमंचा, दो कारतूस, 10500 रुपये नकद व बाइक मिली। प्रमोद पर दूसरे जनपदों समेत कुल 18 मुकदमा दर्ज हैं जबकि जयसिंह का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है।
मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार ने घायल को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा और पुलिस टीम को नकद 25 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की।
