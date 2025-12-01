कानपुर देहात में भांजी की शादी में जा रहा था मामा, बाइक माइनर में गिरने से हो गई मौत
कानपुर देहात में एक निर्माणाधीन माइनर में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक अपनी भांजी की शादी में जा रहा था। ठेकेदार द्वारा संकेतक न लगाए जाने के कारण बाइक माइनर में गिर गई। मृतक के भतीजे को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिससे परिवार में शोक की लहर है।
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। भांजी की शादी समारोह में शामिल होने जा रहे बाइक सवार युवक शिवली क्षेत्र के भोला निवादा गांव के सामने रामगंगा नहर से निकली निर्माणाधीन मवैया माइनर में जा गिरा और जान चली गई।
वहीं बाइक चला रहा भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं शादी वाले घर पर सूचना मिली तो कोहराम मच गया, सादे समारोह में विवाह की रस्म पूरी की गई। वहीं ठेकेदार की लापरवाही रही और संकेतक न लगा होने से सिल्ट से टकराकर गिर गए थे।
ग्राम चरैया थाना साढ़ कानपुर नगर निवासी 45 वर्षीय बालेंद्र यादव अपने भतीजे आकाश यादव के साथ अपनी बाइक से भांजी रसूलाबाद के पलिया बांसखेड़ा निवासी ज्योति की शादी में जा रहे थे। जैसे ही वह भोला निवादा गांव के सामने ही पहुंचे थे कि राम गंगा नहर से निकली मवैया माइनर जिसपर पुलिया का निर्माण चल रहा है।
ठेकेदार द्वारा संकेतक न लगवाए जाने के चलते बाइक चालक जब तक कुछ समझ पाते तब तक बाइक माइनर की खोदाई से निकली सिल्ट से टकरा गई और बालेंद्र उछल कर माइनर में जा गिरे और आकाश निर्माण में प्रयोग की जा रही गिट्टी में बाइक समेत जा घुसा। माइनर में गिरे बालेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई।
बाइक चालक आकाश गंभीर रूप से घायल हो गया व उसके सिर पर चोट आई। औनहां चौकी प्रभारी राजेंद्र प्रसाद पहुंचे और घायल को सीएचसी शिवली भेजा जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे एलएलआर अस्पताल कानपुर रेफर कर दिया। घायल युवक से फोन नंबर लेकर पुलिस ने उसके स्वजन को सूचना दी तो चीख-पुकार मच गई।
पिता सीताराम, मां महादेवी, पत्नी सुनीता, बेटी तन्नू, यशी और बेटा उत्कर्ष, भाई देवेंद्र का रो रोकर बुरा हाल हो गया। बालेंद्र तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। बड़े भाई की बीमारी के चलते पहले ही मौत हो गई थी। वहीं बाइक सवार दोनों ने हेलमेट पहन रखा था। शिवली कोतवाल प्रवीण कुमार यादव ने बताया कि तहरीर पर कार्रवाई होगी।
