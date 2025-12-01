कानपुर देहात में भांजी की शादी में जा रहा था मामा, बाइक माइनर में गिरने से हो गई मौत

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। भांजी की शादी समारोह में शामिल होने जा रहे बाइक सवार युवक शिवली क्षेत्र के भोला निवादा गांव के सामने रामगंगा नहर से निकली निर्माणाधीन मवैया माइनर में जा गिरा और जान चली गई। वहीं बाइक चला रहा भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं शादी वाले घर पर सूचना मिली तो कोहराम मच गया, सादे समारोह में विवाह की रस्म पूरी की गई। वहीं ठेकेदार की लापरवाही रही और संकेतक न लगा होने से सिल्ट से टकराकर गिर गए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ग्राम चरैया थाना साढ़ कानपुर नगर निवासी 45 वर्षीय बालेंद्र यादव अपने भतीजे आकाश यादव के साथ अपनी बाइक से भांजी रसूलाबाद के पलिया बांसखेड़ा निवासी ज्योति की शादी में जा रहे थे। जैसे ही वह भोला निवादा गांव के सामने ही पहुंचे थे कि राम गंगा नहर से निकली मवैया माइनर जिसपर पुलिया का निर्माण चल रहा है।

ठेकेदार द्वारा संकेतक न लगवाए जाने के चलते बाइक चालक जब तक कुछ समझ पाते तब तक बाइक माइनर की खोदाई से निकली सिल्ट से टकरा गई और बालेंद्र उछल कर माइनर में जा गिरे और आकाश निर्माण में प्रयोग की जा रही गिट्टी में बाइक समेत जा घुसा। माइनर में गिरे बालेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई।

बाइक चालक आकाश गंभीर रूप से घायल हो गया व उसके सिर पर चोट आई। औनहां चौकी प्रभारी राजेंद्र प्रसाद पहुंचे और घायल को सीएचसी शिवली भेजा जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे एलएलआर अस्पताल कानपुर रेफर कर दिया। घायल युवक से फोन नंबर लेकर पुलिस ने उसके स्वजन को सूचना दी तो चीख-पुकार मच गई।