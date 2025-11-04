कानपुर देहात में आज से विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू, घर-घर जाकर गणना प्रपत्र फॉर्म बांटेंगे BLO
कानपुर देहात जिले में आज से विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू हो रहा है, जिसके तहत 1577 बूथों पर बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। यह अभियान एक महीने तक चलेगा, जिसमें मतदाताओं को अपनी जानकारी और फोटो प्रपत्र में जमा करनी होगी। इसका उद्देश्य वास्तविक मतदाताओं की पहचान करना है।
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। जिले के 1577 बूथों पर आज से विशेष पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान शुरू किया जाएगा। इसको लेकर विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभियान में 1577 बीएलओ को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो घर घर जाकर गणना प्रपत्र फार्म का वितरण करेंगे।
वास्तविक मतदाताओं की पहचान के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू किया जा रहा है। चार नवंबर से शुरू हो रहा अभियान एक माह चलेगा, जिसमें बीएलओ गणना प्रपत्र का वितरण करेंगे। इसके बाद गणना प्रपत्र को जमा किया जाएगा। इसको लेकर विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और बीएलओ को निर्देश दिए गए हैं कि घर घर जाकर जिम्मेदारी से फार्म का वितरण करें।
फार्म जमा करने के बाद दावे आपत्ति स्वीकार किए जाएंगे। 1577 बूथों पर चलने वाले अभियान के तहत वितरित किए गए प्रपत्र में मतदाताओं को जन्मतिथि, आधार नंबर, पिता या अभिभावक का नाम, मोबाइल नंबर समेत अन्य जानकारियां भरनी होंगी। वहीं फार्म में पासपोर्ट साइज की फोटो भी चस्पा करनी होगी।
प्रभारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी गिरवर प्रसाद ने बताया कि विशेष पुनरीक्षण अभियान चार नवंबर से शुरू हो रहा है। एक माह तक अभियान चलाया जाएगा, जिसको लेकर बीएलओ को निर्देश दिए गए हैं।
