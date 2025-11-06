Language
    शिवली में स्कूल वैन अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरी, 7 बच्चे हुए घायल

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 04:55 PM (IST)

    शिवली के जरैलापुरवा में एसजीएम चिल्ड्रेन एकेडमी की वैन अनियंत्रित होकर खंती में गिर गई, जिससे सात बच्चे घायल हो गए। तान्या, रीतेश, हर्षित और अमन सहित घायल बच्चों में से तीन को गंभीर चोटें आईं और उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह दुर्घटना सुबह साढ़े नौ बजे हुई।

    जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। शिवली में स्कूली बच्चों की वैन अनियंत्रित होकर खंती में जा गिरी, इससे उसमें सवार सात बच्चों को चोट आ गई। तीन बच्चों के हाथ, पैर व सीने पर चोट अधिक होने पर स्वजन उनको निजी अस्पताल लेकर चले गए।

    शिवली के जरैलापुरवा के पास एसजीएम चिल्ड्रेन एकेडमी की वैन नौ बच्चों को लेकर जा रही थी।सुबह करीब साढ़े नौ बजे गांव के बाहर वैन पहुंची थी कि चालक ने नियंत्रण खो दिया और सड़क किनारे खंती में वैन उतर गई।इससे उसमें सवार 11 वर्षीय तान्या, सात वर्षीय रीतेश पाल, 13 वर्षीय हर्षित, 12 वर्षीय अमन पाल, सीटू पाल व रोशनी व उत्कर्ष को चोट आ गई।

    ग्रामीणों ने तुरंत बच्चों को बाहर निकाला, किसी के हाथ किसी के सीने तो किसी के पैर पर चोट थी, बच्चे दहशत में घटना के बाद आ गए। शिवली थाने की पुलिस ने उनको सीएचसी पहुंचाया जहां से अमन, सीटू व रोशनी को उनके स्वजन निजी अस्पताल लेकर चले गए।

    शिवली कोतवाल प्रवीण यादव ने बताया कि आरोपित चालक विजय बहादुर से पूछताछ की जा रही है, उसने मार्ग पर जाते समय अनियंत्रित हो जाने की बात कही है।तहरीर पर मुकदमा किया जाएगा।