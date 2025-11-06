शिवली में स्कूल वैन अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरी, 7 बच्चे हुए घायल

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। शिवली में स्कूली बच्चों की वैन अनियंत्रित होकर खंती में जा गिरी, इससे उसमें सवार सात बच्चों को चोट आ गई। तीन बच्चों के हाथ, पैर व सीने पर चोट अधिक होने पर स्वजन उनको निजी अस्पताल लेकर चले गए।

शिवली के जरैलापुरवा के पास एसजीएम चिल्ड्रेन एकेडमी की वैन नौ बच्चों को लेकर जा रही थी।सुबह करीब साढ़े नौ बजे गांव के बाहर वैन पहुंची थी कि चालक ने नियंत्रण खो दिया और सड़क किनारे खंती में वैन उतर गई।इससे उसमें सवार 11 वर्षीय तान्या, सात वर्षीय रीतेश पाल, 13 वर्षीय हर्षित, 12 वर्षीय अमन पाल, सीटू पाल व रोशनी व उत्कर्ष को चोट आ गई।

ग्रामीणों ने तुरंत बच्चों को बाहर निकाला, किसी के हाथ किसी के सीने तो किसी के पैर पर चोट थी, बच्चे दहशत में घटना के बाद आ गए। शिवली थाने की पुलिस ने उनको सीएचसी पहुंचाया जहां से अमन, सीटू व रोशनी को उनके स्वजन निजी अस्पताल लेकर चले गए।