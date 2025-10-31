कानपुर देहात में पुखरायां हाईवे कट पर दुर्घटनाओं से आक्रोशित लोग, ओवरब्रिज बनाने की मांग की

पुखरायां मेन रोड से कानपुर जाने के लिए पटेल चौक के सामने हाईवे पर बने कट से वाहन पार करना आवश्यक होता है, लेकिन इस कट पर कोई भी स्पीड ब्रेकर न बने होने से हाईवे से आ रहे तेज रफ्तार वाहन अक्सर हाईवे पार कर रहे वाहनों से टकराते है, जिससे जनहानि हो रही है, इसलिए पटेल चौक के सामने हाईवे पर ओवरब्रिज का निर्माण अति आवश्यक है, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

- अनूप सचान



उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष अनुभव अग्रवाल का कहना है कि पुखरायां जिले का बड़ा व्यापारिक केंद्र है। पुखरायां व्यापारियों को अक्सर माल लेने के लिए चौपहिया वाहनों से कानपुर नगर जाना होता है। कानपुर जाते समय सभी को पटेल चौक के सामने हाईवे पर बने कट से हाईवे पार करना पड़ता है। हाईवे पार करते समय तेज रफ्तार गाड़ियां पुखरायां से जाने वाले वाहनों से टकराती है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। - अनुभव अग्रवाल

निकाय चुनाव से पहले हाईवे के पश्चिम ओर स्थित ग्राम पंचायत बढ़ौली, पिलखिनी, जरैलापुर आदि क्षेत्र पुखरायां नगर पालिका की सीमा से अलग थे। पिछले निकाय चुनाव में इन क्षेत्रों को नगर पालिका परिषद पुखरायां की सीमा मे शामिल कर लिया गया है। इसलिए अक्सर पिलखिनी, बढ़ौली, जरैलापुर समेत आसपास गांवों के लोग पटेल चौक के सामने हाईवे पर बने कट से ही गुजर कर पुखरायां आवागमन करते है। हाईवे पर बने कट पर कोई संकेतक न बने होने व यातायात पुलिस की तैनाती न होन से आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं में लोग अपनी जान गवां रहे है, इसलिए इस स्थान पर ओवरब्रिज का निर्माण बहुत जरुरी है।

- डा. जयनीत कटियार



पुखरायां में तहसील मुख्यालय है, इसलिए हाईवे से पश्चिम की ओर बसे तहसील क्षेत्र के गांवों के लोग अक्सर तहसील मुख्यालय आते है। बाजार में सामान की खरीदारी करने के लिए भी लोगों को हाईवे के इस कट से होकर आना जाना पड़ता है। पुखरायां के लोग माती जिला मुख्यालय पर भी पटेल चौक के सामने पर बने कट से रात विरात आते जाते है। रात के समय हाईवे पर रोशनी की अच्छी व्यवस्था न होने के कारण अक्सर लोग दुर्घटनाओं में अपनी जान गवां रहे है। इसलिए हाईवे पर ओवरब्रिज का निर्माण बहुत जरुरी है। - सोहित चतुर्वेदी