जयमाला में मारूंगा... एकतरफा प्यार में शादी में घुसा युवक, दुल्हन को गोली मारने की कोशिश

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। कंछौसी कस्बे के एक गेस्ट हाउस में बुधवार रात एकतरफा प्यार में पागल एक सिरफिरे युवक ने औरैया जिले की एक युवती की शादी रुकवाने की कोशिश की और दुल्हन पर तमंचे से फायर कर दिया। दुल्हन बाल-बाल बच गई। परिजनों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उसके पास से एक तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। मंगलपुर थाने में उसके खिलाफ हत्या के प्रयास और धमकी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

औरैया जिले के एक गांव की युवती की शादी तय होने के बाद कासगंज जिले के नगला बाहरी गांव के एक युवक ने एकतरफा प्यार में डूबकर जयमाला की रस्म में उसे गोली मारने की धमकी दी। बुधवार को तय तारीख पर कंछौसी स्थित एक गेस्ट हाउस में शादी समारोह था। बाराती खाना खा रहे थे और बारात अभी तक नहीं पहुंची थी। युवती ने अपने परिजनों को धमकी की जानकारी दी थी, इसलिए वे हाई अलर्ट पर थे।