जयमाला में मारूंगा... एकतरफा प्यार में शादी में घुसा युवक, दुल्हन को गोली मारने की कोशिश
कानपुर देहात के कंचौसी कस्बे में एकतरफा प्यार में पागल एक युवक ने गेस्ट हाउस में घुसकर दुल्हन पर गोली चला दी। दुल्हन बाल-बाल बच गई। परिजनों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। कंछौसी कस्बे के एक गेस्ट हाउस में बुधवार रात एकतरफा प्यार में पागल एक सिरफिरे युवक ने औरैया जिले की एक युवती की शादी रुकवाने की कोशिश की और दुल्हन पर तमंचे से फायर कर दिया। दुल्हन बाल-बाल बच गई। परिजनों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उसके पास से एक तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। मंगलपुर थाने में उसके खिलाफ हत्या के प्रयास और धमकी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
औरैया जिले के एक गांव की युवती की शादी तय होने के बाद कासगंज जिले के नगला बाहरी गांव के एक युवक ने एकतरफा प्यार में डूबकर जयमाला की रस्म में उसे गोली मारने की धमकी दी। बुधवार को तय तारीख पर कंछौसी स्थित एक गेस्ट हाउस में शादी समारोह था। बाराती खाना खा रहे थे और बारात अभी तक नहीं पहुंची थी। युवती ने अपने परिजनों को धमकी की जानकारी दी थी, इसलिए वे हाई अलर्ट पर थे।
इसी बीच, युवक पिस्टल लेकर गेस्ट हाउस पहुंचा और दुल्हन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। दुल्हन ने किसी तरह खुद को बचाया। परिजनों ने उसे पकड़कर कंछौसी थाना पुलिस के हवाले कर दिया। तलाशी में 315 बोर का एक तमंचा और दो कारतूस मिले। पुलिस ने घटनास्थल से एक खाली कारतूस भी बरामद किया है। सीओ राजीव सिरोही ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
