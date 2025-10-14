Language
    'न्यू कानपुर सिटी' में 142 करोड़ के होंगे विकास कार्य, जानें सड़क-सीवरेज और पेयजल लाइन का पूरा प्लान

    By Rahul Shukla Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 10:29 AM (IST)

    कानपुर में मैनावती मार्ग से सिंहपुर के बीच न्यू कानपुर सिटी योजना में 142 करोड़ रुपये के विकास कार्य होंगे। 60 करोड़ से सड़क बनेगी और 82 करोड़ से डक्ट, सीवरेज व पेयजल लाइनें डाली जाएंगी। मास्टर प्लान की स्वीकृति न होने से योजना लांच में देरी हो रही है। सड़कों का टेंडर हो चुका है और निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। मैनावती मार्ग से सिंहपुर से सिंहपुर से कल्याणपुर के बीच बसने वाली न्यू कानपुर सिटी योजना में 142 करोड़ रुपये के विकास कार्य कराए जाएंगे। इसमें 60 करोड़ रुपये से सड़क का निर्माण कराया जाएगा। दीपावली के बाद कार्य शुरू हो जाएगा।

    वहीं, 82 करोड़ रुपये से डक्ट, सीवरेज और पेयजल लाइन डालने के साथ ही बिजली के खंभे भी लगवाए जाएंगे। इसका एस्टीमेट स्वीकृत हो गया है। जल्द टेंडर कराया जाएगा। नवंबर माह में कार्य शुरू कराया जाएगा। हालांकि अब तक वर्ष 2031 का मास्टर प्लान स्वीकृत नहीं हो पाने के कारण रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी से भी स्वीकृति नहीं मिल पा रही है। इसके चलते योजना लांच नहीं हो पा रही है।

    153.31 हेक्टेयर जमीन पर योजना लांच करनी है। इसमें 89.69 हेक्टेयर जमीन में अभी तक 56 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित हो पाई है। सड़कों का टेंडर हो चुका है। अगले हफ्ते से सड़कों का निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दीपावली के बाद 60 करोड़ रुपये से 30 मीटर, 45 मीटर और 60 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण होना है।

    सचिव अभय पांडे ने बताया कि न्यू कानपुर सिटी योजना में जल्द विकास कार्य शुरू कराए जाएगे। इसके लिए सहायक अभियंता सीपी पांडेय को निर्माण कार्य कराने के आदेश दिए है। सहायक अभियंता ने बताया कि 60 करोड़ से सड़क निर्माण कराने के टेंडर हो गए है। 82 करोड़ रुपये से डक्ट, सीवर व पेयजल लाइन के कार्य कराने के एस्टीमेट को स्वीकृति मिल गयी है। जल्द टेंडर कराए जाएगे।