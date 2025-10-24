कानपुर देहात में भतीजे ने चाची की हत्या की, नशे में नाक पर हमला किया; आरोपी फरार

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। मंगलपुर में नशेबाजी का विरोध करने पर भतीजे ने नाक में घूंसा मारकर चाची की जान ले ली। आरोपित घटना के बाद फरार हो गया।

मंगलपुर के जसापुर गांव के किसान राजू की 35 वर्षीय पत्नी मोहिनी गुरुवार रात घर पर थे। देर रात करीब 12.30 बजे राजू के बड़े भाई रामबाबू का पुत्र शिवम नशे में घर पर आया। बेवजह वह गली गलौज करने लगा, इसका मोहिनी ने विरोध किया तो वह झगड़ने लगा। पहले उसे पीटा इसके बाद नाक पर जोरदार घूंसा मार दिया जिससे वह वहीं गिर गई।