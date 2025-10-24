Language
    कानपुर देहात में भतीजे ने चाची की हत्या की, नशे में नाक पर हमला किया; आरोपी फरार

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 09:54 AM (IST)

    कानपुर देहात के मंगलपुर में एक भतीजे ने नशे में अपनी चाची की नाक पर घूंसा मारकर हत्या कर दी। चाची ने उसे गाली गलौज करने से रोका था, जिसके बाद उसने हमला कर दिया। घटना के बाद आरोपी फरार है, और पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। मंगलपुर में नशेबाजी का विरोध करने पर भतीजे ने नाक में घूंसा मारकर चाची की जान ले ली। आरोपित घटना के बाद फरार हो गया।

    मंगलपुर के जसापुर गांव के किसान राजू की 35 वर्षीय पत्नी मोहिनी गुरुवार रात घर पर थे। देर रात करीब 12.30 बजे राजू के बड़े भाई रामबाबू का पुत्र शिवम नशे में घर पर आया। बेवजह वह गली गलौज करने लगा, इसका मोहिनी ने विरोध किया तो वह झगड़ने लगा। पहले उसे पीटा इसके बाद नाक पर जोरदार घूंसा मार दिया जिससे वह वहीं गिर गई।

    स्वजन सीएचसी लेकर गए जहां मृत घोषित किया गया। आरोपित घटना के बाद फरार हो गया। शुक्रवार सुबह सीओ राजीव सिरोही ने घटनास्थल पर छानबीन की। थाना प्रभारी मंगलपुर महेश कुमार ने बताया कि आरोपित की तलाश की जा रही है। हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है।