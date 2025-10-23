Language
    नर्सिंग होम में जच्चा-बच्चा की गई जान, गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा

    By Charutosh Jaiswal Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 09:32 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की मृत्यु हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और जांच का आश्वासन दिया। स्वास्थ्य विभाग ने भी मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

    जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। अकबरपुर के एक निजी अस्पताल में जच्चा बच्चा की जान चली गई। मौत के बाद स्वजन ने लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। पुलिस ने उनको शांत कराया। आखिर में स्वजन ने पुलिस कार्रवाई से इन्कार किया।

    तुलसी नगर रसूलाबाद के शैलेंद्र की पत्नी मंजू देवी गर्भवती थीं और इस समय अपने मायके अकबरपुर ब्रह्मनगर में थीं। उनको बुधवार को पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां हालत गंभीर बनी थी। गुरुवार को पुत्र को जन्म दिया लेकिन दोनों की हालत खराब थी। पहले मंजू की जान गई बाद में नवजात की भी जान चली गई। इस पर स्वजन हंगामा करने लगे और अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया।

    कार्रवाई की मांग उन लोगों ने शुरू कर दी। पुलिस पहुंची और सभी को शांत कराया। अस्पताल की डाक्टर पुष्पा शर्मा ने बताया कि खून की कमी व कमजोरी पहले से थी, इसके चलते जान गई है। वहीं स्वजन ने पुलिस कार्रवाई से इन्कार कर दिया। अकबरपुर कोतवाल हरमीत सिंह ने बताया कि तहरीर नहीं दी गई है।